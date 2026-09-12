Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702749
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
42х33х19
Вес, кг.
28

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый

ИБП "Штиль" — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную защиту оборудования с возможностью длительной автономной работы и высокой стабилизацией напряжения.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
5
Страна производитель
Россия
Описание
ИБП "Штиль" — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежную защиту оборудования с возможностью длительной автономной работы и высокой стабилизацией напряжения.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Штиль ST1103SL 2700Вт 3000ВА серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...