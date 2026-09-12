Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Связь Инжиниринг СИПБ3БА.10-11 3000Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежные и мощные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данная модель весит 24,7 кг и обладает активной мощностью 3000 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже в условиях интенсивной нагрузки. ИБП оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая их бесперебойную работу. Высокий уровень защиты гарантируется максимальной поглощаемой энергией импульса в 814 Дж. Полная мощность устройства составляет 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для обеспечения надежной работы вашего оборудования. ИБП от "Связь Инжиниринг" имеет форм-фактор Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Особенностью данной модели является время переключения на батарею, которое составляет всего 4 мс, что минимизирует риск простоев в подаче электроэнергии. ИБП поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, обеспечивая работоспособность даже при нестабильной сети. Устройство поддерживает одну фазу и использует модифицированную синусоиду в качестве типа формы напряжения. При полной нагрузке ИБП будет обеспечивать бесперебойную работу подключенного оборудования в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от "Связь Инжиниринг" подойдет для использования как в офисах, так и в домашних условиях, обеспечивая надежную защиту и стабильное питание вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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