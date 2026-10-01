Top.Mail.Ru
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 1
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 2
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 3
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 4
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 5
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 6
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 7
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 8
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 9
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 10
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 11
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 9
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 10
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 11
  • ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 290 руб. 
Начислим 7529 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
75 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х9
Вес, кг.
25

Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой производительностью и подходит для использования как в домашних условиях, так и в корпоративной среде. С активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А этот ИБП способен обеспечить продолжительное питание подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно сглаживает скачки напряжения, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует защиту оборудования без заметных пауз. ИБП Ippon включает 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая бесперебойную работу всей системы. Защита локальной сети и телефонной линии позволяет оградить оборудование от внешних импульсных помех, предотвращая сбои в работе интернет-соединения и коммуникационных устройств. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить устройство как в стоечном монтаже, так и в виде башни, в зависимости от необходимости и наличия места. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 405 Дж обеспечивает дополнительную защиту от внезапных импульсных скачков. Однофазный источник бесперебойного питания от Ippon с модифицированной синусоидой выходного сигнала весит 21 кг, что делает его достаточно устойчивым и способным выдерживать значительные нагрузки, оставаясь одновременно достаточно компактным для установки в различных условиях.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой производительностью и подходит для использования как в домашних условиях, так и в корпоративной среде. С активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А этот ИБП способен обеспечить продолжительное питание подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно сглаживает скачки напряжения, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует защиту оборудования без заметных пауз. ИБП Ippon включает 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая бесперебойную работу всей системы. Защита локальной сети и телефонной линии позволяет оградить оборудование от внешних импульсных помех, предотвращая сбои в работе интернет-соединения и коммуникационных устройств. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить устройство как в стоечном монтаже, так и в виде башни, в зависимости от необходимости и наличия места. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 405 Дж обеспечивает дополнительную защиту от внезапных импульсных скачков. Однофазный источник бесперебойного питания от Ippon с модифицированной синусоидой выходного сигнала весит 21 кг, что делает его достаточно устойчивым и способным выдерживать значительные нагрузки, оставаясь одновременно достаточно компактным для установки в различных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный - стоимость товара 75290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...