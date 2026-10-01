ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 2000E черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой производительностью и подходит для использования как в домашних условиях, так и в корпоративной среде. С активной мощностью в 1800 Вт и полной мощностью в 2000 В·А этот ИБП способен обеспечить продолжительное питание подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно сглаживает скачки напряжения, а время переключения на батарею всего 4 мс гарантирует защиту оборудования без заметных пауз. ИБП Ippon включает 8 розеток с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая бесперебойную работу всей системы. Защита локальной сети и телефонной линии позволяет оградить оборудование от внешних импульсных помех, предотвращая сбои в работе интернет-соединения и коммуникационных устройств. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя разместить устройство как в стоечном монтаже, так и в виде башни, в зависимости от необходимости и наличия места. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 405 Дж обеспечивает дополнительную защиту от внезапных импульсных скачков. Однофазный источник бесперебойного питания от Ippon с модифицированной синусоидой выходного сигнала весит 21 кг, что делает его достаточно устойчивым и способным выдерживать значительные нагрузки, оставаясь одновременно достаточно компактным для установки в различных условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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