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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 14
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 15
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 16
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 17
Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 17
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702487
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х20
Вес, кг.
25.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для обеспечения стабильной работы широкого спектра оборудования. Вес устройства составляет 23,8 кг, что говорит о его солидной конструкции и мощных внутренних компонентах. ИБП Ippon оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их непрерывную работу даже в случае отключения внешнего электропитания. Общая стоимость максимально поглощаемой энергии импульса составляет 810 Дж, что дополнительно защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Уникальной особенностью данного ИБП является тип формы напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасную и непрерывную подачу энергии, аналогичной той, что поступает из электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн), обеспечивая высший уровень защиты, благодаря чему любые колебания напряжения, частоты или формы волны полностью устраняются. ИБП Ippon предназначен для однофазных электрических систем с входным напряжением от 165 В до 285 В. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенного оборудования или для переключения на резервное питание. Эта модель отличается высоким качеством и надежностью, предлагая пользователям оптимальное сочетание функциональности, защиты и производительности. Бренд Ippon заботится о безопасности ваших устройств и предлагает решения, способные удовлетворить самые высокие требования современных пользователей.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
810
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для обеспечения стабильной работы широкого спектра оборудования. Вес устройства составляет 23,8 кг, что говорит о его солидной конструкции и мощных внутренних компонентах. ИБП Ippon оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их непрерывную работу даже в случае отключения внешнего электропитания. Общая стоимость максимально поглощаемой энергии импульса составляет 810 Дж, что дополнительно защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Уникальной особенностью данного ИБП является тип формы напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасную и непрерывную подачу энергии, аналогичной той, что поступает из электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн), обеспечивая высший уровень защиты, благодаря чему любые колебания напряжения, частоты или формы волны полностью устраняются. ИБП Ippon предназначен для однофазных электрических систем с входным напряжением от 165 В до 285 В. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенного оборудования или для переключения на резервное питание. Эта модель отличается высоким качеством и надежностью, предлагая пользователям оптимальное сочетание функциональности, защиты и производительности. Бренд Ippon заботится о безопасности ваших устройств и предлагает решения, способные удовлетворить самые высокие требования современных пользователей.


Теги товара: с чистой синусоидой
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