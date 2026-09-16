Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 3000 2700Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и систем от перебоев в электроснабжении. Данная модель характеризуется высокой активной мощностью в 2700 Вт и полной мощностью 3000 В·А, что делает ее идеальной для обеспечения стабильной работы широкого спектра оборудования. Вес устройства составляет 23,8 кг, что говорит о его солидной конструкции и мощных внутренних компонентах. ИБП Ippon оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их непрерывную работу даже в случае отключения внешнего электропитания. Общая стоимость максимально поглощаемой энергии импульса составляет 810 Дж, что дополнительно защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Уникальной особенностью данного ИБП является тип формы напряжения — чистая синусоида, что гарантирует безопасную и непрерывную подачу энергии, аналогичной той, что поступает из электросети. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн), обеспечивая высший уровень защиты, благодаря чему любые колебания напряжения, частоты или формы волны полностью устраняются. ИБП Ippon предназначен для однофазных электрических систем с входным напряжением от 165 В до 285 В. Время работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенного оборудования или для переключения на резервное питание. Эта модель отличается высоким качеством и надежностью, предлагая пользователям оптимальное сочетание функциональности, защиты и производительности. Бренд Ippon заботится о безопасности ваших устройств и предлагает решения, способные удовлетворить самые высокие требования современных пользователей.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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