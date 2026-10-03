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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 1
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 2
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 3
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 4
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 5
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 6
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 7
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 8
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 9
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 10
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 1
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 2
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 3
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 4
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 5
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 6
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 7
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 8
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 9
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 10
  • ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 470 руб. 
Начислим 1737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644691
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)
92 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
24.78

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашей техники. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих её идеальным выбором для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. ИБП имеет вес 26,2 кг и обеспечивает активную мощность до 3000 Вт. Одним из ключевых преимуществ является наличие защиты локальной сети, что дополнительно повышает уровень безопасности подключенного оборудования. Модель способна поглощать импульсные выбросы энергии до 814 Дж, что делает её эффективной при защите от скачков напряжения. С общей полной мощностью 3000 В·А устройство предлагает восемь розеток для подключения различной техники. Тип формы напряжения — чистая синусоида, обеспечивающая стабильное и высококачественное электропитание, что особенно важно для критически значимых и чувствительных к качеству напряжения устройств. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower и поддерживает работу в режиме двойного преобразования (Онлайн), что гарантирует постоянную и надежную защиту от перебоев питания. Он рассчитан на однофазное подключение и имеет минимальное входное напряжение 110 В. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею всего за 6 мс, а при полной нагрузке оно способно работать в автономном режиме до 3 минут, что даёт достаточное время для безопасного завершения работы или активации дополнительных источников питания. Выберите ИБП от "Связь Инжиниринг" для обеспечения непрерывной работы и надежной защиты вашего оборудования от перебоев и помех в электросети.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодная индикация, звуковая сигнализация. уровень шума менее 50 дб. входное напряжение настраивается 208, 220, 240в. выходное напряжение настраивается 200, 208, 220, 240в
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
814
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы вашей техники. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, делающих её идеальным выбором для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. ИБП имеет вес 26,2 кг и обеспечивает активную мощность до 3000 Вт. Одним из ключевых преимуществ является наличие защиты локальной сети, что дополнительно повышает уровень безопасности подключенного оборудования. Модель способна поглощать импульсные выбросы энергии до 814 Дж, что делает её эффективной при защите от скачков напряжения. С общей полной мощностью 3000 В·А устройство предлагает восемь розеток для подключения различной техники. Тип формы напряжения — чистая синусоида, обеспечивающая стабильное и высококачественное электропитание, что особенно важно для критически значимых и чувствительных к качеству напряжения устройств. ИБП "Связь Инжиниринг" выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower и поддерживает работу в режиме двойного преобразования (Онлайн), что гарантирует постоянную и надежную защиту от перебоев питания. Он рассчитан на однофазное подключение и имеет минимальное входное напряжение 110 В. Устройство обеспечивает быстрое переключение на батарею всего за 6 мс, а при полной нагрузке оно способно работать в автономном режиме до 3 минут, что даёт достаточное время для безопасного завершения работы или активации дополнительных источников питания. Выберите ИБП от "Связь Инжиниринг" для обеспечения непрерывной работы и надежной защиты вашего оборудования от перебоев и помех в электросети.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ3КА.10-11 3000W (АПСМ.435241.027-01) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 92470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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