ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным как для домашнего, так и для офисного использования. Вес устройства составляет 19,5 кг, что говорит о его прочности и стабильности. Активная мощность устройства равна 2400 Вт, а полная мощность достигает 3000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже самого энергоемкого оборудования. При этом ИБП обеспечивает время переключения на батарею всего 4 мс, что сводит к минимуму риск потери данных или сбоя в работе оборудования. ИБП Powercom оснащен защитой телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашего оборудования, хотя защита локальной сети в данной модели не предусмотрена. Устройство способно поглощать импульсные перенапряжения с энергией до 420 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Powercom располагает общей суммой в 9 розеток, что позволяет подключить к нему большое количество устройств. Благодаря форм-фактору Tower, устройство удобно интегрируется в современные системы размещения оборудования. Диапазон поддерживаемого входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, с обеспечением чистой синусоидальной формы выходного напряжения для стабильной и безопасной работы вашего электрооборудования. Это особенно важно для чувствительных электроприборов, таких как серверы и рабочие станции. В целом, ИБП Powercom обеспечивает надежную и эффективную защиту для вашего оборудования, предлагая высокую мощность и гибкость в подключении, что делает его одним из лучших выборов на рынке источников бесперебойного питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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