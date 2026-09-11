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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 1
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 3
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 4
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 5
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 6
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 7
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 8
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 9
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 10
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 11
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 4
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 5
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 6
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 7
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 9
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 10
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 11
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 390 руб. 
Начислим 917 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 557243
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный
47 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
19.5

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным как для домашнего, так и для офисного использования. Вес устройства составляет 19,5 кг, что говорит о его прочности и стабильности. Активная мощность устройства равна 2400 Вт, а полная мощность достигает 3000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже самого энергоемкого оборудования. При этом ИБП обеспечивает время переключения на батарею всего 4 мс, что сводит к минимуму риск потери данных или сбоя в работе оборудования. ИБП Powercom оснащен защитой телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашего оборудования, хотя защита локальной сети в данной модели не предусмотрена. Устройство способно поглощать импульсные перенапряжения с энергией до 420 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Powercom располагает общей суммой в 9 розеток, что позволяет подключить к нему большое количество устройств. Благодаря форм-фактору Tower, устройство удобно интегрируется в современные системы размещения оборудования. Диапазон поддерживаемого входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, с обеспечением чистой синусоидальной формы выходного напряжения для стабильной и безопасной работы вашего электрооборудования. Это особенно важно для чувствительных электроприборов, таких как серверы и рабочие станции. В целом, ИБП Powercom обеспечивает надежную и эффективную защиту для вашего оборудования, предлагая высокую мощность и гибкость в подключении, что делает его одним из лучших выборов на рынке источников бесперебойного питания.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает впечатляющими характеристиками, которые делают его идеальным как для домашнего, так и для офисного использования. Вес устройства составляет 19,5 кг, что говорит о его прочности и стабильности. Активная мощность устройства равна 2400 Вт, а полная мощность достигает 3000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу даже самого энергоемкого оборудования. При этом ИБП обеспечивает время переключения на батарею всего 4 мс, что сводит к минимуму риск потери данных или сбоя в работе оборудования. ИБП Powercom оснащен защитой телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность вашего оборудования, хотя защита локальной сети в данной модели не предусмотрена. Устройство способно поглощать импульсные перенапряжения с энергией до 420 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Powercom располагает общей суммой в 9 розеток, что позволяет подключить к нему большое количество устройств. Благодаря форм-фактору Tower, устройство удобно интегрируется в современные системы размещения оборудования. Диапазон поддерживаемого входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, с обеспечением чистой синусоидальной формы выходного напряжения для стабильной и безопасной работы вашего электрооборудования. Это особенно важно для чувствительных электроприборов, таких как серверы и рабочие станции. В целом, ИБП Powercom обеспечивает надежную и эффективную защиту для вашего оборудования, предлагая высокую мощность и гибкость в подключении, что делает его одним из лучших выборов на рынке источников бесперебойного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD 2400Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 47390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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