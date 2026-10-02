ИБП ExeGate Power Back BNB 600 Black
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 299134
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация помех, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
95x141x300 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.3
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB 600 Black
Преимущества ExeGate Power Back BNB-600.LED.AVR.EURO 244543 Источник бесперебойного питания ExeGate Power Back BNB-600.LED.AVR.EURO <600VA/360W, LED, AVR, 2 евророзетки, Black> 244543 линейно-интерактивный. Оснащен встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR). Защита от сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех. Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда. Многоцветный LED индикатор. Свинцово-кислотная герметичная, не обслуживаемая аккумуляторная батарея. Евровилка с заземлением, соединение с корпусом неразъемное.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация помех, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
95x141x300 мм
Страна производитель
Китай
Преимущества ExeGate Power Back BNB-600.LED.AVR.EURO 244543 Источник бесперебойного питания ExeGate Power Back BNB-600.LED.AVR.EURO <600VA/360W, LED, AVR, 2 евророзетки, Black> 244543 линейно-интерактивный. Оснащен встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR). Защита от сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех. Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда. Многоцветный LED индикатор. Свинцово-кислотная герметичная, не обслуживаемая аккумуляторная батарея. Евровилка с заземлением, соединение с корпусом неразъемное.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП ExeGate Power Back BNB 600 Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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