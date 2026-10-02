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ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)
3 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита и фильтрация от сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
5.8

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП с весом в 5,88 кг обеспечивает активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или небольших офисах. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и имеет модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения. Он оснащен двумя розетками для подключения устройств, а также функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что гарантирует безопасность вашего оборудования и данных от перепадов напряжения и других электрических неполадок. ExeGate ИБП с одной фазой и временем переключения на батарею всего лишь 4 мс обеспечивает быстрый переход на резервное питание, минимизируя риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 1 минуты, что позволяет избежать сбоя в работе и дает достаточно времени для корректного завершения работы ваших систем. Минимальное входное напряжение для этого ИБП составляет 140 В, что позволяет ему эффективно функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Доверяя защите своих устройств надежности бренда ExeGate, вы получаете уверенность в стабильной и бесперебойной работе вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита и фильтрация от сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП с весом в 5,88 кг обеспечивает активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или небольших офисах. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и имеет модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения. Он оснащен двумя розетками для подключения устройств, а также функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что гарантирует безопасность вашего оборудования и данных от перепадов напряжения и других электрических неполадок. ExeGate ИБП с одной фазой и временем переключения на батарею всего лишь 4 мс обеспечивает быстрый переход на резервное питание, минимизируя риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 1 минуты, что позволяет избежать сбоя в работе и дает достаточно времени для корректного завершения работы ваших систем. Минимальное входное напряжение для этого ИБП составляет 140 В, что позволяет ему эффективно функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Доверяя защите своих устройств надежности бренда ExeGate, вы получаете уверенность в стабильной и бесперебойной работе вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS) - этот товар вы можете купить по цене 3430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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