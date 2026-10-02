ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850 (EP285475RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП с весом в 5,88 кг обеспечивает активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что делает его идеальным для использования в домашних условиях или небольших офисах. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и имеет модифицированную синусоиду в качестве формы напряжения. Он оснащен двумя розетками для подключения устройств, а также функциями защиты локальной сети и телефонной линии, что гарантирует безопасность вашего оборудования и данных от перепадов напряжения и других электрических неполадок. ExeGate ИБП с одной фазой и временем переключения на батарею всего лишь 4 мс обеспечивает быстрый переход на резервное питание, минимизируя риск потери данных. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 1 минуты, что позволяет избежать сбоя в работе и дает достаточно времени для корректного завершения работы ваших систем. Минимальное входное напряжение для этого ИБП составляет 140 В, что позволяет ему эффективно функционировать в условиях нестабильного электроснабжения. Доверяя защите своих устройств надежности бренда ExeGate, вы получаете уверенность в стабильной и бесперебойной работе вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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