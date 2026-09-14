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ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 1
ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 3
ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 4
ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
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  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 4
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729891
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100х292х140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания SMARTWATT – это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Разработанный с использованием современных технологий, этот линейно-интерактивный ИБП обеспечит стабильную работу ваших устройств даже при непредвиденных сбоях питания. С активной мощностью 250 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП пригодится как в домашних условиях, так и в небольших офисах. Вес всего 4 кг делает этот ИБП достаточно компактным и удобным в установке. Способность переключаться на батарею за 6 мс означает, что ваше оборудование будет защищено без заметных перебоев. ИБП SMARTWATT оснащен свинцово-кислотной батареей и располагается в форм-факторе Tower. Это обеспечивает простую установку и удобное управление устройством. Напряжение на входе может варьироваться в диапазоне от 160 до 290 В, что делает его универсальным решением для большинства электросетей. Используемый тип формы напряжения – модифицированная синусоида – оптимально подходит для защиты от перебоев большинства бытовой и офисной техники. SMARTWATT оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает легкость в подключении различных устройств. Полная нагрузка позволяет устройствам работать до 1 минуты, давая вам время для сохранения данных и корректного завершения работы. Благодаря своим высоким техническим характеристикам и надежной сборке, источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой идеальный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS UNI 450 450/250 ВА/Вт




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
250
Полная мощность, ВА
450
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100х292х140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT – это надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Разработанный с использованием современных технологий, этот линейно-интерактивный ИБП обеспечит стабильную работу ваших устройств даже при непредвиденных сбоях питания. С активной мощностью 250 Вт и полной мощностью 450 В·А, данный ИБП пригодится как в домашних условиях, так и в небольших офисах. Вес всего 4 кг делает этот ИБП достаточно компактным и удобным в установке. Способность переключаться на батарею за 6 мс означает, что ваше оборудование будет защищено без заметных перебоев. ИБП SMARTWATT оснащен свинцово-кислотной батареей и располагается в форм-факторе Tower. Это обеспечивает простую установку и удобное управление устройством. Напряжение на входе может варьироваться в диапазоне от 160 до 290 В, что делает его универсальным решением для большинства электросетей. Используемый тип формы напряжения – модифицированная синусоида – оптимально подходит для защиты от перебоев большинства бытовой и офисной техники. SMARTWATT оборудован розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает легкость в подключении различных устройств. Полная нагрузка позволяет устройствам работать до 1 минуты, давая вам время для сохранения данных и корректного завершения работы. Благодаря своим высоким техническим характеристикам и надежной сборке, источники бесперебойного питания SMARTWATT представляют собой идеальный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.
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Доставка
Отзывы


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