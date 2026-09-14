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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 2
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 3
ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729893
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
20.5x9.4x28.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х15
Вес, кг.
6

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, что делает его идеальным выбором для использования в домашних и офисных условиях.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 600/360 ВА/Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
20.5x9.4x28.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляют собой надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Данный линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 600 В·А и активной мощностью 360 Вт, что делает его идеальным выбором для использования в домашних и офисных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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