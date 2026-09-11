Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП имеет вес 4,3 кг и способен обеспечить активную мощность в 360 Вт, что позволяет подключать и защищать ряд важных приборов в вашем доме или офисе. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 600 В·А, а время переключения на батарею всего лишь 4 мс, что позволяет минимизировать влияние перебоев на оборудование. ИБП Импульс разработан с учетом линейно-интерактивной топологии и обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительной электронной техникой. Устройство поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор "Tower" делает его удобным для размещения в различных условиях. Дополнительно, ИБП Импульс защищает локальную сеть, обеспечивая безопасность ваших данных и сетевых соединений. Несмотря на то, что время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, устройство идеально подходит для корректного завершения работы оборудования или мгновенного переключения на альтернативный источник питания. Производитель Импульс гарантирует качество и надежность своих продуктов, обеспечивая вам душевное спокойствие и защиту критически важного оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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