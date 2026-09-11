Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman UPS Brick 600 black (6117367)
ИБП Powerman BRICK 600 – хороший вариант для покупки. Данное оборудование выделяется компактными размерами, оно не занимает много места. Можно легко подобрать зону для размещения оснащения. Зачем необходим ИБП Powerman BRICK 600? Он применяется в качестве резервного источника энергии. При аварийном отключении электроснабжения, происходит перевод питания на аккумуляторы, а данная процедура занимает 4 мс. Дополнительно ИБП защищает технику от поломки. Источник резервного питания имеет шесть евророзеток. Из них три поддерживают UPS. Также в корпусе данного оборудования присутствуют разъемы RJ-11/RJ-45. Максимальная выходная мощность – 360 Вт, обратите внимание на данный показатель. В оборудование установлена одна батарея с напряжением 12 В и емкостью 7 А·ч. Аккумулятор можно заменить в дальнейшем. После полной разрядки, для восстановления емкости батареи потребуется 8 часов. Холодный старт позволяет запустить ИБП с питанием от аккумулятора. Оборудование имеет звуковую сигнализацию, которая предупреждает пользователей о смене режима работы техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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