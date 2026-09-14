ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 477255
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Фильтрация помех, Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)
Устройства этой серии являются наиболее массовыми и доступными по цене ИБП, функциональность и характеристики достаточны для большинства типовых применений - защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, медицинской и прочей электротехники от неполадок с электропитанием. Все ИБП этой серии являются линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Фильтрация помех, Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Устройства этой серии являются наиболее массовыми и доступными по цене ИБП, функциональность и характеристики достаточны для большинства типовых применений - защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, медицинской и прочей электротехники от неполадок с электропитанием. Все ИБП этой серии являются линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
Купить ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - по цене 3670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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