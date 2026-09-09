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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD

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ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288320
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х23
Вес, кг.
9.3

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любых условиях. Он поддерживает работу с одной фазой и выдает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное электропитание подключенных приборов. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, данный ИБП способен обеспечить безопасное отключение оборудования при перебоях в сети. Он оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Дополнительная защита предусматривает защиту локальной сети, что обеспечивает еще большую безопасность для вашего оборудования. Переключение на работу от батареи осуществляется всего за 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения техники. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечивать работу подключенных устройств в течение одной минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы техники. ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении от 165 В, а вес устройства составляет 8,4 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Powercom продолжает оставаться лидером в области бесперебойного питания, предоставляя решения, которые сочетают в себе высокую производительность и надежность.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в любых условиях. Он поддерживает работу с одной фазой и выдает модифицированную синусоиду, обеспечивая стабильное электропитание подключенных приборов. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, данный ИБП способен обеспечить безопасное отключение оборудования при перебоях в сети. Он оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. Дополнительная защита предусматривает защиту локальной сети, что обеспечивает еще большую безопасность для вашего оборудования. Переключение на работу от батареи осуществляется всего за 4 мс, что сводит к минимуму риск отключения техники. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечивать работу подключенных устройств в течение одной минуты, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы техники. ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении от 165 В, а вес устройства составляет 8,4 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения и установки. Powercom продолжает оставаться лидером в области бесперебойного питания, предоставляя решения, которые сочетают в себе высокую производительность и надежность.
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Отзывы


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