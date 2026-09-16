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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)

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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)
11 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможна установка в горизонтальном и вертикальном положениях
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
482 x 129 x 355 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
14.5

Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)

Бесперебойная работа серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования — это основа стабильности любого современного бизнеса. Источник бесперебойного питания ExeGate Power ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U представляет собой профессиональное решение, разработанное для защиты критически важной инфраструктуры от нестабильности электросети и внезапных отключений. Данная модель, выполненная в классическом чёрном цвете, сочетает в себе высокую мощность, интеллектуальное управление и удобство интеграции в стандартные серверные стойки. Устройство относится к типу линейно-интерактивных и оснащено автоматической регулировкой напряжения (AVR). Эта функция позволяет корректировать перепады входного напряжения в диапазоне от 145 до 290 В без перехода на питание от батарей, что значительно продлевает срок службы аккумуляторов и обеспечивает стабильную работу подключённого оборудования. При полной выходной мощности 1500 ВА и активной мощности 900 Вт источник гарантирует надёжное энергоснабжение для нескольких устройств. Выходное напряжение стабилизируется на уровне 230 В с частотой 50 или 60 Гц, а форма выходного сигнала представляет собой ступенчатую аппроксимацию синусоиды, что совместимо с большинством блоков питания современной электроники. Конструкция предусматривает установку в 19-дюймовую стойку, занимая при этом три юнита (3U) по высоте. Однако, благодаря продуманному корпусу, возможна также установка в горизонтальном и вертикальном положениях, что даёт гибкость при размещении в условиях ограниченного пространства. На лицевой панели расположен информационный дисплей, который в реальном времени отображает ключевые параметры работы, а также система звуковой сигнализации, оповещающая о переходе на резервное питание или о нештатных ситуациях. Коммутационные возможности устройства реализованы через шесть выходных разъёмов типа CEE 7 и IEC 320 C13, каждый из которых обеспечивает питание от батарей. Это позволяет одновременно подключать до шести единиц оборудования, будь то серверы, коммутаторы или рабочие станции. Время переключения на батареи составляет всего 6 миллисекунд — это настолько быстро, что подключённая техника не успевает заметить сбоя. Внутренняя аккумуляторная батарея состоит из двух элементов ёмкостью 9 Ач и напряжением 12 В каждый. При полной нагрузке (900 Вт) источник способен поддерживать работу в течение 1,5 минут, а при половинной нагрузке это время увеличивается до 10 минут. Этого достаточно для корректного завершения работы системы или запуска резервного генератора. Полное восстановление заряда занимает около 8 часов. Предусмотрена возможность замены батарей без необходимости демонтажа всего устройства, что упрощает сервисное обслуживание.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможна установка в горизонтальном и вертикальном положениях
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
482 x 129 x 355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесперебойная работа серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования — это основа стабильности любого современного бизнеса. Источник бесперебойного питания ExeGate Power ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U представляет собой профессиональное решение, разработанное для защиты критически важной инфраструктуры от нестабильности электросети и внезапных отключений. Данная модель, выполненная в классическом чёрном цвете, сочетает в себе высокую мощность, интеллектуальное управление и удобство интеграции в стандартные серверные стойки. Устройство относится к типу линейно-интерактивных и оснащено автоматической регулировкой напряжения (AVR). Эта функция позволяет корректировать перепады входного напряжения в диапазоне от 145 до 290 В без перехода на питание от батарей, что значительно продлевает срок службы аккумуляторов и обеспечивает стабильную работу подключённого оборудования. При полной выходной мощности 1500 ВА и активной мощности 900 Вт источник гарантирует надёжное энергоснабжение для нескольких устройств. Выходное напряжение стабилизируется на уровне 230 В с частотой 50 или 60 Гц, а форма выходного сигнала представляет собой ступенчатую аппроксимацию синусоиды, что совместимо с большинством блоков питания современной электроники. Конструкция предусматривает установку в 19-дюймовую стойку, занимая при этом три юнита (3U) по высоте. Однако, благодаря продуманному корпусу, возможна также установка в горизонтальном и вертикальном положениях, что даёт гибкость при размещении в условиях ограниченного пространства. На лицевой панели расположен информационный дисплей, который в реальном времени отображает ключевые параметры работы, а также система звуковой сигнализации, оповещающая о переходе на резервное питание или о нештатных ситуациях. Коммутационные возможности устройства реализованы через шесть выходных разъёмов типа CEE 7 и IEC 320 C13, каждый из которых обеспечивает питание от батарей. Это позволяет одновременно подключать до шести единиц оборудования, будь то серверы, коммутаторы или рабочие станции. Время переключения на батареи составляет всего 6 миллисекунд — это настолько быстро, что подключённая техника не успевает заметить сбоя. Внутренняя аккумуляторная батарея состоит из двух элементов ёмкостью 9 Ач и напряжением 12 В каждый. При полной нагрузке (900 Вт) источник способен поддерживать работу в течение 1,5 минут, а при половинной нагрузке это время увеличивается до 10 минут. Этого достаточно для корректного завершения работы системы или запуска резервного генератора. Полное восстановление заряда занимает около 8 часов. Предусмотрена возможность замены батарей без необходимости демонтажа всего устройства, что упрощает сервисное обслуживание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS) – стоимость товара 11350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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