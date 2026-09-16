ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX293056RUS)
Бесперебойная работа серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования — это основа стабильности любого современного бизнеса. Источник бесперебойного питания ExeGate Power ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U представляет собой профессиональное решение, разработанное для защиты критически важной инфраструктуры от нестабильности электросети и внезапных отключений. Данная модель, выполненная в классическом чёрном цвете, сочетает в себе высокую мощность, интеллектуальное управление и удобство интеграции в стандартные серверные стойки. Устройство относится к типу линейно-интерактивных и оснащено автоматической регулировкой напряжения (AVR). Эта функция позволяет корректировать перепады входного напряжения в диапазоне от 145 до 290 В без перехода на питание от батарей, что значительно продлевает срок службы аккумуляторов и обеспечивает стабильную работу подключённого оборудования. При полной выходной мощности 1500 ВА и активной мощности 900 Вт источник гарантирует надёжное энергоснабжение для нескольких устройств. Выходное напряжение стабилизируется на уровне 230 В с частотой 50 или 60 Гц, а форма выходного сигнала представляет собой ступенчатую аппроксимацию синусоиды, что совместимо с большинством блоков питания современной электроники. Конструкция предусматривает установку в 19-дюймовую стойку, занимая при этом три юнита (3U) по высоте. Однако, благодаря продуманному корпусу, возможна также установка в горизонтальном и вертикальном положениях, что даёт гибкость при размещении в условиях ограниченного пространства. На лицевой панели расположен информационный дисплей, который в реальном времени отображает ключевые параметры работы, а также система звуковой сигнализации, оповещающая о переходе на резервное питание или о нештатных ситуациях. Коммутационные возможности устройства реализованы через шесть выходных разъёмов типа CEE 7 и IEC 320 C13, каждый из которых обеспечивает питание от батарей. Это позволяет одновременно подключать до шести единиц оборудования, будь то серверы, коммутаторы или рабочие станции. Время переключения на батареи составляет всего 6 миллисекунд — это настолько быстро, что подключённая техника не успевает заметить сбоя. Внутренняя аккумуляторная батарея состоит из двух элементов ёмкостью 9 Ач и напряжением 12 В каждый. При полной нагрузке (900 Вт) источник способен поддерживать работу в течение 1,5 минут, а при половинной нагрузке это время увеличивается до 10 минут. Этого достаточно для корректного завершения работы системы или запуска резервного генератора. Полное восстановление заряда занимает около 8 часов. Предусмотрена возможность замены батарей без необходимости демонтажа всего устройства, что упрощает сервисное обслуживание.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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