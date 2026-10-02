Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 600 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что позволяет эффективно обеспечивать электроэнергией подключенные устройства в случае отключения электроснабжения. CyberPower оснащен восемью розетками, из которых четыре подключены к батарее, что гарантирует дополнительное время для безопасного завершения работы и сохранения данных при отсутствии внешнего питания. Кроме того, устройство обеспечивает дополнительную защиту благодаря функциям защиты локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для сохранности данных при перегрузках и скачках напряжения. ИБП выполнен в форм-факторе Tower и весит 6,5 кг, что делает его компактным и простым в установке. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что способствует эффективной защите подключенного оборудования от резких скачков напряжения. Переход на питание от батареи осуществляется всего за 4 мс, что практически исключает вероятность сбоев в работе техники. Устройство функционирует с модифицированной синусоидой и поддерживает однофазную нагрузку, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и домашних условиях. CyberPower сочетает в себе передовые технологии и качество, что подтверждает репутация бренда, и предлагает эффективное решение для обеспечения беспрерывного питания вашей электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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