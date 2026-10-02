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ИБП Powercom Infinity INF-500 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Infinity INF-500 черный

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ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 1
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 2
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 3
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 4
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 5
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 6
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 7
ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 1
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 2
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 3
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 4
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 5
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 6
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 7
  • ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ИБП Powercom Infinity INF-500 черный
13 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х26
Вес, кг.
7.3

Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-500 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в сети. Эта модель линейно-интерактивного ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и идеально подходит для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 11,2 кг, ИБП Powercom предлагает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 500 В·А. Устройство оснащено двумя розетками, каждая из которых получает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. В случае перебоев в питании, ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риск сбоя в работе подключенного оборудования. Кроме того, Powercom предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, повышая уровень безопасности ваших устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что способствует дополнительной устойчивости к перепадам напряжения и искрам. Форм-фактор Tower и наличие одной фазы делают этот ИБП компактным и удобным для размещения в ограниченном пространстве. Это устройство идеально подойдет для пользователей, которым требуется надежная и эффективная защита от любых проблем с электропитанием. Бренд Powercom известен своей надежностью, и данная модель не исключение.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Infinity INF-500 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в сети. Эта модель линейно-интерактивного ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и идеально подходит для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 11,2 кг, ИБП Powercom предлагает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 500 В·А. Устройство оснащено двумя розетками, каждая из которых получает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. В случае перебоев в питании, ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риск сбоя в работе подключенного оборудования. Кроме того, Powercom предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, повышая уровень безопасности ваших устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что способствует дополнительной устойчивости к перепадам напряжения и искрам. Форм-фактор Tower и наличие одной фазы делают этот ИБП компактным и удобным для размещения в ограниченном пространстве. Это устройство идеально подойдет для пользователей, которым требуется надежная и эффективная защита от любых проблем с электропитанием. Бренд Powercom известен своей надежностью, и данная модель не исключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Infinity INF-500 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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