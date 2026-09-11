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ИБП Powercom SPD-900U LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom SPD-900U LCD

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ИБП Powercom SPD-900U LCD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538944
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
35х30х17
Вес, кг.
8.1

Описание товара ИБП Powercom SPD-900U LCD

На ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD производитель дает два года гарантии. В этом устройстве имеется функция автоматического тестирования батареи, поэтому оно никогда не подведет своего владельца. Присутствует возможность «горячей» замены. Заряжается ИБП на протяжении шести часов. Его емкость составляет 9 Ач, а напряжение - 12 В. Здесь представлен один кислотно-свинцовый необслуживаемый аккумулятор. Уровень шума ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD составляет 40 дБ. Представлен информационный дисплей, на котором отображается вся нужная информация. Имеется интерфейс USB. Предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки, также устройство защищает телефонную линию и сеть интернет. У модели имеется стабилизатор выходного напряжения, который позволит избежать резких скачков, губительных для техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SPD-900U LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Особенности
возможность замены батарей, звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
На ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD производитель дает два года гарантии. В этом устройстве имеется функция автоматического тестирования батареи, поэтому оно никогда не подведет своего владельца. Присутствует возможность «горячей» замены. Заряжается ИБП на протяжении шести часов. Его емкость составляет 9 Ач, а напряжение - 12 В. Здесь представлен один кислотно-свинцовый необслуживаемый аккумулятор. Уровень шума ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD составляет 40 дБ. Представлен информационный дисплей, на котором отображается вся нужная информация. Имеется интерфейс USB. Предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки, также устройство защищает телефонную линию и сеть интернет. У модели имеется стабилизатор выходного напряжения, который позволит избежать резких скачков, губительных для техники.
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Доставка
Отзывы


ИБП Powercom SPD-900U LCD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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