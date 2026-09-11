ИБП Powercom SPD-900U LCD
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SPD-900U LCD
На ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD производитель дает два года гарантии. В этом устройстве имеется функция автоматического тестирования батареи, поэтому оно никогда не подведет своего владельца. Присутствует возможность «горячей» замены. Заряжается ИБП на протяжении шести часов. Его емкость составляет 9 Ач, а напряжение - 12 В. Здесь представлен один кислотно-свинцовый необслуживаемый аккумулятор. Уровень шума ИБП POWERCOM Spider SPD-900U LCD составляет 40 дБ. Представлен информационный дисплей, на котором отображается вся нужная информация. Имеется интерфейс USB. Предусмотрена защита от короткого замыкания и перегрузки, также устройство защищает телефонную линию и сеть интернет. У модели имеется стабилизатор выходного напряжения, который позволит избежать резких скачков, губительных для техники.
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