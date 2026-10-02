ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420)
Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) ИБП Powerman Smart 500 INV – устройство линейно-интерактивного типа, облаченное в белый корпус размером 7х26.8х41 см. Оно предназначено для стабилизации напряжения при работе компьютера от электросети и его защиты от короткого замыкания, перенагрузки, высоковольтных импульсов. Функционирует модель с мощностью 300 Вт. В конструкции устройства предусмотрено 2 выходных разъема типа CEE 7/4 (евророзетка) и сухие контакты. Имеется возможность подключения дополнительных батарей. Также необходимо отметить наличие у источника бесперебойного питания Powerman Smart 500 INV ЖК-дисплея для отображения всех процессов.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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