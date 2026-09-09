ИБП Powerman Smart 500 INV
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%12 220 руб. 12 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294886
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Размеры в упаковке, см
33х21х14
Вес, кг.
7.74
Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV
Источник бесперебойного питания POWERMAN SMART 500 INV - линейно-интерактивный ИБП с синусоидальной формой выходного напряжения. Стабилизирует напряжение питания оборудования при эксплуатации от сети и обеспечивает автономную работу при отключении электроэнергии за счет внешней 12В аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки). Выбор емкости аккумулятора зависит от мощности нагрузки и необходимого времени автономной работы. Мощное интеллектуальное зарядное устройство ИБП обеспечивает корректную работу с батареями емкостью от 18Ач до 200Ач.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Источник бесперебойного питания POWERMAN SMART 500 INV - линейно-интерактивный ИБП с синусоидальной формой выходного напряжения. Стабилизирует напряжение питания оборудования при эксплуатации от сети и обеспечивает автономную работу при отключении электроэнергии за счет внешней 12В аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки). Выбор емкости аккумулятора зависит от мощности нагрузки и необходимого времени автономной работы. Мощное интеллектуальное зарядное устройство ИБП обеспечивает корректную работу с батареями емкостью от 18Ач до 200Ач.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, с встроенным аккумулятором
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, с встроенным аккумулятором
ИБП Powerman Smart 500 INV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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