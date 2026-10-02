ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и колебаний напряжения. Данные ИБП относятся к линейно-интерактивному типу и обладают форм-фактором Tower, что делает их удобными для использования как в домашних, так и в офисных условиях. С мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, эти устройства способны обеспечить стабильную работу подключенного оборудования, защищая его от возможных повреждений. POWERMAN ИБП поддерживают однофазное подключение и выдают выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Среди преимуществ данных ИБП можно выделить быстрое время переключения на батарейное питание — всего 4 мс. Это практически мгновенное реагирование обеспечивает постоянное питание вашего оборудования даже в случае перебоев в сети. При полной нагрузке устройство способно работать на аккумуляторе в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и включения резервных генераторов. Устройства поддерживают широкий диапазон входного напряжения от 165 до 275 В, что позволяет использовать их в условиях нестабильных электросетей. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая долговечность и надежность работы. ИБП POWERMAN оборудованы четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Эти источники бесперебойного питания представляют собой надежный выбор для любого потребителя, заботящегося о сохранности своего оборудования и желающего избежать непредсказуемых сбоев в работе.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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