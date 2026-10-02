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ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061)

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ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 3
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 4
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 5
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 6
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 7
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 8
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 9
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 10
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 11
ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 3
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 4
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 5
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 6
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 7
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 8
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 9
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 10
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 11
  • ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
11 960 руб.  18 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644767
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х24
Вес, кг.
22.4

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и колебаний напряжения. Данные ИБП относятся к линейно-интерактивному типу и обладают форм-фактором Tower, что делает их удобными для использования как в домашних, так и в офисных условиях. С мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, эти устройства способны обеспечить стабильную работу подключенного оборудования, защищая его от возможных повреждений. POWERMAN ИБП поддерживают однофазное подключение и выдают выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Среди преимуществ данных ИБП можно выделить быстрое время переключения на батарейное питание — всего 4 мс. Это практически мгновенное реагирование обеспечивает постоянное питание вашего оборудования даже в случае перебоев в сети. При полной нагрузке устройство способно работать на аккумуляторе в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и включения резервных генераторов. Устройства поддерживают широкий диапазон входного напряжения от 165 до 275 В, что позволяет использовать их в условиях нестабильных электросетей. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая долговечность и надежность работы. ИБП POWERMAN оборудованы четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Эти источники бесперебойного питания представляют собой надежный выбор для любого потребителя, заботящегося о сохранности своего оборудования и желающего избежать непредсказуемых сбоев в работе.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1500 Line-interactive 900W (6117061)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и колебаний напряжения. Данные ИБП относятся к линейно-интерактивному типу и обладают форм-фактором Tower, что делает их удобными для использования как в домашних, так и в офисных условиях. С мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, эти устройства способны обеспечить стабильную работу подключенного оборудования, защищая его от возможных повреждений. POWERMAN ИБП поддерживают однофазное подключение и выдают выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Среди преимуществ данных ИБП можно выделить быстрое время переключения на батарейное питание — всего 4 мс. Это практически мгновенное реагирование обеспечивает постоянное питание вашего оборудования даже в случае перебоев в сети. При полной нагрузке устройство способно работать на аккумуляторе в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и включения резервных генераторов. Устройства поддерживают широкий диапазон входного напряжения от 165 до 275 В, что позволяет использовать их в условиях нестабильных электросетей. В качестве батареи используется проверенная временем свинцово-кислотная технология, обеспечивающая долговечность и надежность работы. ИБП POWERMAN оборудованы четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Эти источники бесперебойного питания представляют собой надежный выбор для любого потребителя, заботящегося о сохранности своего оборудования и желающего избежать непредсказуемых сбоев в работе.
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Отзывы


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