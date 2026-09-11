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Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68237
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
4.75

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель обладает прочной конструкцией с форм-фактором Tower и была разработана для эффективной работы в различных средах, обеспечивая защиту и стабильность вашей техники. С ключевыми техническими характеристиками, такими как активная мощность в 500 Вт и полная мощность в 1000 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу ваших устройств, обеспечивая их стабильное функционирование. Вес устройства составляет 3,7 кг, что делает его удобным для установки и транспортировки. Powercom предлагает высокий уровень защиты для вашего оборудования, включая встроенные функции защиты локальной сети и телефонной линии. Это поможет обезопасить вашу технику от возможных повреждений, связанных с перепадами электричества и сетевыми сбоями. ИБП оснащён четырьмя розетками, из которых три поддерживают питание от батареи, обеспечивая безопасное завершение работы ваших приборов при внезапном отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что позволяет эффективно справляться с внезапными перепадами напряжения. Синусоидальная форма напряжения является модифицированной, и время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что гарантирует безперебойное питание подключённых устройств. Модель поддерживает одномфазное подключение, что подходит для использования в большинстве бытовых и офисных устройств. Powercom — это бренд, который предоставляет качественные решения для питания и защиты вашего оборудования, и данная модель ИБП является ярким подтверждением их стремления к надежности и эффективности.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
500
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
276
Максимальная поглощаемая энергия импульса
920
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных отключений электроэнергии и скачков напряжения. Модель обладает прочной конструкцией с форм-фактором Tower и была разработана для эффективной работы в различных средах, обеспечивая защиту и стабильность вашей техники. С ключевыми техническими характеристиками, такими как активная мощность в 500 Вт и полная мощность в 1000 В·А, данный ИБП способен поддерживать работу ваших устройств, обеспечивая их стабильное функционирование. Вес устройства составляет 3,7 кг, что делает его удобным для установки и транспортировки. Powercom предлагает высокий уровень защиты для вашего оборудования, включая встроенные функции защиты локальной сети и телефонной линии. Это поможет обезопасить вашу технику от возможных повреждений, связанных с перепадами электричества и сетевыми сбоями. ИБП оснащён четырьмя розетками, из которых три поддерживают питание от батареи, обеспечивая безопасное завершение работы ваших приборов при внезапном отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 920 Дж, что позволяет эффективно справляться с внезапными перепадами напряжения. Синусоидальная форма напряжения является модифицированной, и время переключения на батарею составляет всего 4 миллисекунды, что гарантирует безперебойное питание подключённых устройств. Модель поддерживает одномфазное подключение, что подходит для использования в большинстве бытовых и офисных устройств. Powercom — это бренд, который предоставляет качественные решения для питания и защиты вашего оборудования, и данная модель ИБП является ярким подтверждением их стремления к надежности и эффективности.
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Отзывы


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