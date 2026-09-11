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ИБП CyberPower BS850E New купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower BS850E New

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ИБП CyberPower BS850E New - фото 1
ИБП CyberPower BS850E New - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower BS850E New - фото 1
  • ИБП CyberPower BS850E New - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477253
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
4.9

Описание товара ИБП CyberPower BS850E New

CyberPower предлагает надежные линейно-интерактивные источники бесперебойного питания, идеально подходящие для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая эффективную и стабильную работу. С максимальной активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он способен справиться с требовательными задачами, обеспечивая питание для ваших устройств. Устройство предусматривает наличие восьми розеток, что позволяет подключить несколько приборов одновременно, гарантируя их защиту во время перебоев в питании. Особенностью данного ИБП является его способность быстро переключаться на питание от батареи всего за 4 мс, что позволяет избежать потери данных и других неприятных последствий при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. ИБП CyberPower поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 до 290 В, при этом обеспечивая стабильное выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжения и резких скачков напряжения. С форм-фактором Tower и весом 4,7 кг, этот ИБП компактно разместится в вашем пространстве, не занимая много места, и обеспечит надежную защиту вашим устройствам. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, делая данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BS850E New




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
130
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower предлагает надежные линейно-интерактивные источники бесперебойного питания, идеально подходящие для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая эффективную и стабильную работу. С максимальной активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он способен справиться с требовательными задачами, обеспечивая питание для ваших устройств. Устройство предусматривает наличие восьми розеток, что позволяет подключить несколько приборов одновременно, гарантируя их защиту во время перебоев в питании. Особенностью данного ИБП является его способность быстро переключаться на питание от батареи всего за 4 мс, что позволяет избежать потери данных и других неприятных последствий при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. ИБП CyberPower поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 до 290 В, при этом обеспечивая стабильное выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжения и резких скачков напряжения. С форм-фактором Tower и весом 4,7 кг, этот ИБП компактно разместится в вашем пространстве, не занимая много места, и обеспечит надежную защиту вашим устройствам. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, делая данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.
Самовывоз
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Отзывы


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