ИБП CyberPower BS850E New
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower BS850E New
CyberPower предлагает надежные линейно-интерактивные источники бесперебойного питания, идеально подходящие для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая эффективную и стабильную работу. С максимальной активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он способен справиться с требовательными задачами, обеспечивая питание для ваших устройств. Устройство предусматривает наличие восьми розеток, что позволяет подключить несколько приборов одновременно, гарантируя их защиту во время перебоев в питании. Особенностью данного ИБП является его способность быстро переключаться на питание от батареи всего за 4 мс, что позволяет избежать потери данных и других неприятных последствий при внезапных отключениях электроэнергии. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. ИБП CyberPower поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 165 до 290 В, при этом обеспечивая стабильное выходное напряжение в форме модифицированной синусоиды. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 130 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от перенапряжения и резких скачков напряжения. С форм-фактором Tower и весом 4,7 кг, этот ИБП компактно разместится в вашем пространстве, не занимая много места, и обеспечит надежную защиту вашим устройствам. Бренд CyberPower славится своим качеством и надежностью, делая данный ИБП отличным выбором для дома и офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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