Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный

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Гаджиев Тимур



Взял для того, что защитить от отключений света ТВ, усилитель, саб и приставку триколор. Подключил, работете, только первые сутки уж очень сильно воняет разогретой пластмассой. ТВ и триколор держит хорошо, 10-15 секунд без проблем, а потом у меня генератор включается (частный дом). Так и не получилось разобраться с функциональностью гнезда Master. В моем понимании это работает так: включаю в Master штекер от ТВ, а в Slave штекеры усилка и саба, а в итоге при включении ТВ должны питаться слэйвы, при выключении -питание на слэйвах пропадать. Но на деле ничего подобного, в моем случае розетка Master на слэйвя никак не влияет, независимо от того что и в каком состоянии в нее включено. В инструкции об это ничего не сказано, так, вскользь и очень коряво. Думал в приложении что-то можно настоить, но там тоже ничего не нашел или не допер... В итоге, со своей основной задачей ИБП справляется, при подаче тока в дом от геренатора не пищит и не щелкает (как некоторые особо нежные ИБП). А по поводу функционала мастер-розетки, если кто знает как настроить правильно - прошу подсказать. UPD: Разобрался с работой режима master-slave, работает. На сайте Ippon усть инструкция и с ее помощью допер как настроить. Так что, теперь ИБП полностью отвечает ожиданиям.