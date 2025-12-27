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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный

15 Отзывы
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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 2
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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 5
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  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702509
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х16
Вес, кг.
5.95

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный

Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство, созданное для защиты вашей техники от перепадов напряжения и непредвиденных отключений электроэнергии. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его незаменимым для поддержания стабильной работы вашего оборудования. С весом всего 5,95 кг, данный ИБП подходит для использования как дома, так и в офисе. Устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1050 В·А, позволяя подключать к нему оборудование с высокой энергоемкостью. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 150 Дж обеспечивает отличную защиту от скачков напряжения. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения позволяют этому ИБП эффективно защищать оборудование при колебаниях напряжения от 162 В до 290 В. Быстрое время переключения на батарею — всего 10 мс — гарантирует, что ваше оборудование не останется без питания даже при резких отклонениях в электросети. Свинцово-кислотная батарея и форм-фактор "Tower" делают этот ИБП компактным и удобным в эксплуатации. Хотя время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Ippon с одной фазой идеален для небольших серверных, рабочих станций и компьютерных систем. Это устройство станет надежным барьером между вашим оборудованием и нестабильностью электросети, обеспечивая долговременную защиту ваших важных данных и устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный

Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
агрегатом доволен как слон, порадовало наличие ведомых и ведущих розеток, полезная штука
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
много розеток, интуитивно понятная настройка. соответствует заявленным характеристикам. не воняет пластиком
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Sprgrgk

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги, все работает исправно, как сисадмин в прошлом помню фирму производителя - купил удостовериться
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
отличный бесперебойник! приехал моментально, коробка немного коцнута, но ибп не пострадал, работает отлично, держит как заявлено. розеток целых восемь штук, хватит на пару ПК, моников и принтеров. есть юсб выход и type-c
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Потребовался ИБП. Долго выбирал, остановился на этом. Очень удобная конфигурация. Есть встроенная зарядка, управление от компьютера, встроенный сетевой фильтр и стабилизатор. Пока все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП с настройками режимов. Работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Гаджиев Тимур

Достоинства:


Комментарий:
Взял для того, что защитить от отключений света ТВ, усилитель, саб и приставку триколор. Подключил, работете, только первые сутки уж очень сильно воняет разогретой пластмассой. ТВ и триколор держит хорошо, 10-15 секунд без проблем, а потом у меня генератор включается (частный дом). Так и не получилось разобраться с функциональностью гнезда Master. В моем понимании это работает так: включаю в Master штекер от ТВ, а в Slave штекеры усилка и саба, а в итоге при включении ТВ должны питаться слэйвы, при выключении -питание на слэйвах пропадать. Но на деле ничего подобного, в моем случае розетка Master на слэйвя никак не влияет, независимо от того что и в каком состоянии в нее включено. В инструкции об это ничего не сказано, так, вскользь и очень коряво. Думал в приложении что-то можно настоить, но там тоже ничего не нашел или не допер... В итоге, со своей основной задачей ИБП справляется, при подаче тока в дом от геренатора не пищит и не щелкает (как некоторые особо нежные ИБП). А по поводу функционала мастер-розетки, если кто знает как настроить правильно - прошу подсказать. UPD: Разобрался с работой режима master-slave, работает. На сайте Ippon усть инструкция и с ее помощью допер как настроить. Так что, теперь ИБП полностью отвечает ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
шумноват в простое, не выключается так же в простое(экран горит ночью всегда), но комп тянет, пока что 4 звезды
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно кирпич — в хорошем смысле. Брал для своей домашней серверной с запасом по мощности — ведь неизвестно, что появится в шкафу завтра. Розеток хватает с головой, но имейте в виду: только 3 из них питаются от батареи, остальные работают как сетевой фильтр с защитой от скачков. На работе часто сталкиваюсь с Ippon — даже самые простые модели работают годами, главное — вовремя менять батареи. Тут это тоже делается без проблем. Из плюсов: есть USB-подключение и экранчик на самом корпусе. Цена — огонь. За такую мощность, функционал и качество сборки — это, пожалуй, один из лучших вариантов. Из минусов: нет поддержки умного дома — не получится построить автоматизации, сценарии и интеграции в Home Assistant, хотя, это уже придирки. Посмотрим, сколько проживёт, но пока — 5/5. UPD: Случайно наткнулся в кладовке на коробку от этого ИБП, там лежала инструкция, решил мельком глянуть, и обнаружил ссылку на софт для этого ИБП (ранее я писал, что не смог через софт подключить этот ИБП). Скачав с официального сайта, установив и перезагрузив сервер, появилась программа PowerMaster Plus, при открытии которой, открывается локальный сайт с настройками и конфигурациями для этого ИБП, теперь я рад, как слон. Сразу пробросил порт в свою локалку. Вывод прост - всегда читайте инструкцию)
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
татьяна с.

Достоинства:


Комментарий:
Купили ИБП потому что часто вырубают свет, и перенапряжение бывает. мужу зашло, говорит норм
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка целая, подключение простое, ПК сразу распознал батарею, что порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
подключили, посмотрим как поведет себя при отключении электричества
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
илья п.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ИБП всем советую флагман компании почти не греется функций много!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился прибор. Подключил все оборудование интернет и видеонаблюдения. Очень доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень простой и качественный ибп, включил и забыл) Плюс ко всему разъем для зарядки телефона есть, просто универсальная вещь получается!



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1050
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Ippon представляет собой надежное устройство, созданное для защиты вашей техники от перепадов напряжения и непредвиденных отключений электроэнергии. Этот ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его незаменимым для поддержания стабильной работы вашего оборудования. С весом всего 5,95 кг, данный ИБП подходит для использования как дома, так и в офисе. Устройство обеспечивает активную мощность в 600 Вт и полную мощность в 1050 В·А, позволяя подключать к нему оборудование с высокой энергоемкостью. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 150 Дж обеспечивает отличную защиту от скачков напряжения. Линейно-интерактивная топология и модифицированная синусоида формы напряжения позволяют этому ИБП эффективно защищать оборудование при колебаниях напряжения от 162 В до 290 В. Быстрое время переключения на батарею — всего 10 мс — гарантирует, что ваше оборудование не останется без питания даже при резких отклонениях в электросети. Свинцово-кислотная батарея и форм-фактор "Tower" делают этот ИБП компактным и удобным в эксплуатации. Хотя время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП Ippon с одной фазой идеален для небольших серверных, рабочих станций и компьютерных систем. Это устройство станет надежным барьером между вашим оборудованием и нестабильностью электросети, обеспечивая долговременную защиту ваших важных данных и устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Иван Р.

Достоинства:


Комментарий:
агрегатом доволен как слон, порадовало наличие ведомых и ведущих розеток, полезная штука
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
много розеток, интуитивно понятная настройка. соответствует заявленным характеристикам. не воняет пластиком
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Sprgrgk

Достоинства:


Комментарий:
топ за свои деньги, все работает исправно, как сисадмин в прошлом помню фирму производителя - купил удостовериться
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
отличный бесперебойник! приехал моментально, коробка немного коцнута, но ибп не пострадал, работает отлично, держит как заявлено. розеток целых восемь штук, хватит на пару ПК, моников и принтеров. есть юсб выход и type-c
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Потребовался ИБП. Долго выбирал, остановился на этом. Очень удобная конфигурация. Есть встроенная зарядка, управление от компьютера, встроенный сетевой фильтр и стабилизатор. Пока все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП с настройками режимов. Работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2025
Гаджиев Тимур

Достоинства:


Комментарий:
Взял для того, что защитить от отключений света ТВ, усилитель, саб и приставку триколор. Подключил, работете, только первые сутки уж очень сильно воняет разогретой пластмассой. ТВ и триколор держит хорошо, 10-15 секунд без проблем, а потом у меня генератор включается (частный дом). Так и не получилось разобраться с функциональностью гнезда Master. В моем понимании это работает так: включаю в Master штекер от ТВ, а в Slave штекеры усилка и саба, а в итоге при включении ТВ должны питаться слэйвы, при выключении -питание на слэйвах пропадать. Но на деле ничего подобного, в моем случае розетка Master на слэйвя никак не влияет, независимо от того что и в каком состоянии в нее включено. В инструкции об это ничего не сказано, так, вскользь и очень коряво. Думал в приложении что-то можно настоить, но там тоже ничего не нашел или не допер... В итоге, со своей основной задачей ИБП справляется, при подаче тока в дом от геренатора не пищит и не щелкает (как некоторые особо нежные ИБП). А по поводу функционала мастер-розетки, если кто знает как настроить правильно - прошу подсказать. UPD: Разобрался с работой режима master-slave, работает. На сайте Ippon усть инструкция и с ее помощью допер как настроить. Так что, теперь ИБП полностью отвечает ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
шумноват в простое, не выключается так же в простое(экран горит ночью всегда), но комп тянет, пока что 4 звезды
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно кирпич — в хорошем смысле. Брал для своей домашней серверной с запасом по мощности — ведь неизвестно, что появится в шкафу завтра. Розеток хватает с головой, но имейте в виду: только 3 из них питаются от батареи, остальные работают как сетевой фильтр с защитой от скачков. На работе часто сталкиваюсь с Ippon — даже самые простые модели работают годами, главное — вовремя менять батареи. Тут это тоже делается без проблем. Из плюсов: есть USB-подключение и экранчик на самом корпусе. Цена — огонь. За такую мощность, функционал и качество сборки — это, пожалуй, один из лучших вариантов. Из минусов: нет поддержки умного дома — не получится построить автоматизации, сценарии и интеграции в Home Assistant, хотя, это уже придирки. Посмотрим, сколько проживёт, но пока — 5/5. UPD: Случайно наткнулся в кладовке на коробку от этого ИБП, там лежала инструкция, решил мельком глянуть, и обнаружил ссылку на софт для этого ИБП (ранее я писал, что не смог через софт подключить этот ИБП). Скачав с официального сайта, установив и перезагрузив сервер, появилась программа PowerMaster Plus, при открытии которой, открывается локальный сайт с настройками и конфигурациями для этого ИБП, теперь я рад, как слон. Сразу пробросил порт в свою локалку. Вывод прост - всегда читайте инструкцию)
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
татьяна с.

Достоинства:


Комментарий:
Купили ИБП потому что часто вырубают свет, и перенапряжение бывает. мужу зашло, говорит норм
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка целая, подключение простое, ПК сразу распознал батарею, что порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
подключили, посмотрим как поведет себя при отключении электричества
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
илья п.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ИБП всем советую флагман компании почти не греется функций много!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился прибор. Подключил все оборудование интернет и видеонаблюдения. Очень доволен. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Очень простой и качественный ибп, включил и забыл) Плюс ко всему разъем для зарядки телефона есть, просто универсальная вещь получается!


Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 1050 600Вт 1050ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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