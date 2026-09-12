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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702542
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
90x140x275 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х9
Вес, кг.
7.4

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания ITK обеспечивают надежную защиту вашего оборудования благодаря продуманным техническим характеристикам и современному дизайну. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, способен бесперебойно снабжать энергией ваши устройства в критические моменты. С активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, устройство гарантирует стабильную работу подключенных систем. Мгновенное переключение на батарею за 2 мс обеспечивает непрерывность рабочей среды даже при внезапных перебоях в сети. ИБП ITK оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что равно общему количеству доступных розеток, и поддерживает устройства с общим энергопотреблением. Весом в 4,2 кг, он достаточно компактен для размещения в различных условиях. Дополнительная защита телефонной линии и локальной сети обеспечивает безопасность вашего коммуникационного оборудования. Во время работы при полной нагрузке ИБП может поддерживать ваши устройства до 4 минут, этого часто достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП оптимальным выбором для большинства бытовых и офисных устройств. Бренд ITK подходит тем, кто ищет надежные решения для защиты от перебоев в электропитании.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
90x140x275 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ITK обеспечивают надежную защиту вашего оборудования благодаря продуманным техническим характеристикам и современному дизайну. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, способен бесперебойно снабжать энергией ваши устройства в критические моменты. С активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, устройство гарантирует стабильную работу подключенных систем. Мгновенное переключение на батарею за 2 мс обеспечивает непрерывность рабочей среды даже при внезапных перебоях в сети. ИБП ITK оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что равно общему количеству доступных розеток, и поддерживает устройства с общим энергопотреблением. Весом в 4,2 кг, он достаточно компактен для размещения в различных условиях. Дополнительная защита телефонной линии и локальной сети обеспечивает безопасность вашего коммуникационного оборудования. Во время работы при полной нагрузке ИБП может поддерживать ваши устройства до 4 минут, этого часто достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП оптимальным выбором для большинства бытовых и офисных устройств. Бренд ITK подходит тем, кто ищет надежные решения для защиты от перебоев в электропитании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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