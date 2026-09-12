Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1000VA-1-002-S 600Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания ITK обеспечивают надежную защиту вашего оборудования благодаря продуманным техническим характеристикам и современному дизайну. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, способен бесперебойно снабжать энергией ваши устройства в критические моменты. С активной мощностью в 600 Вт и полной мощностью в 1000 В·А, устройство гарантирует стабильную работу подключенных систем. Мгновенное переключение на батарею за 2 мс обеспечивает непрерывность рабочей среды даже при внезапных перебоях в сети. ИБП ITK оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что равно общему количеству доступных розеток, и поддерживает устройства с общим энергопотреблением. Весом в 4,2 кг, он достаточно компактен для размещения в различных условиях. Дополнительная защита телефонной линии и локальной сети обеспечивает безопасность вашего коммуникационного оборудования. Во время работы при полной нагрузке ИБП может поддерживать ваши устройства до 4 минут, этого часто достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. Тип формы напряжения - модифицированная синусоида, что делает ИБП оптимальным выбором для большинства бытовых и офисных устройств. Бренд ITK подходит тем, кто ищет надежные решения для защиты от перебоев в электропитании.
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