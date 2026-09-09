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ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD

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ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 2
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 3
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 4
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 5
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 6
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 7
ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 6
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 7
  • ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292666
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении, предлагая мощные характеристики и функциональные возможности, необходимые для современного пользователя. Этот линейно-интерактивный ИБП от Powercom весит 7,5 кг и оснащен активной мощностью в 540 Вт. Это делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивости электропитания компьютеров и других электронных устройств. Он имеет полную мощность в 900 В·А, что позволяет ему справляться с пиковыми нагрузками для обеспечения непрерывной работы. ИБП Powercom оснащён продвинутыми функциями защиты. Он предоставляет надежное питание через 8 розеток, из которых 4 питаются от встроенной батареи. Это позволяет защитить важные устройства от отключений электричества. Кроме этого, устройство защищает локальную сеть и телефонную линию, гарантируя сохранность данных и безопасную связь. Мощная защита от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 460 Дж оберегает подключенные устройства от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает бесшовное питание без сбоев. В условиях полной нагрузки ИБП может работать до 1 минуты, пропорционально снижая нагрузку срок работы увеличивается. ИБП от Powercom с модифицированной синусоидой напряжения идеально подходит для защиты чувствительных к колебаниям электроники и бытовой техники. Это однопазовое устройство предназначено для эффективной работы в самых разных условиях, от офисов до домашних сетей, предлагая надежность и безопасность от известного бренда в области средств защиты питания.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении, предлагая мощные характеристики и функциональные возможности, необходимые для современного пользователя. Этот линейно-интерактивный ИБП от Powercom весит 7,5 кг и оснащен активной мощностью в 540 Вт. Это делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивости электропитания компьютеров и других электронных устройств. Он имеет полную мощность в 900 В·А, что позволяет ему справляться с пиковыми нагрузками для обеспечения непрерывной работы. ИБП Powercom оснащён продвинутыми функциями защиты. Он предоставляет надежное питание через 8 розеток, из которых 4 питаются от встроенной батареи. Это позволяет защитить важные устройства от отключений электричества. Кроме этого, устройство защищает локальную сеть и телефонную линию, гарантируя сохранность данных и безопасную связь. Мощная защита от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 460 Дж оберегает подключенные устройства от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает бесшовное питание без сбоев. В условиях полной нагрузки ИБП может работать до 1 минуты, пропорционально снижая нагрузку срок работы увеличивается. ИБП от Powercom с модифицированной синусоидой напряжения идеально подходит для защиты чувствительных к колебаниям электроники и бытовой техники. Это однопазовое устройство предназначено для эффективной работы в самых разных условиях, от офисов до домашних сетей, предлагая надежность и безопасность от известного бренда в области средств защиты питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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