ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-900U LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении, предлагая мощные характеристики и функциональные возможности, необходимые для современного пользователя. Этот линейно-интерактивный ИБП от Powercom весит 7,5 кг и оснащен активной мощностью в 540 Вт. Это делает его идеальным выбором для обеспечения устойчивости электропитания компьютеров и других электронных устройств. Он имеет полную мощность в 900 В·А, что позволяет ему справляться с пиковыми нагрузками для обеспечения непрерывной работы. ИБП Powercom оснащён продвинутыми функциями защиты. Он предоставляет надежное питание через 8 розеток, из которых 4 питаются от встроенной батареи. Это позволяет защитить важные устройства от отключений электричества. Кроме этого, устройство защищает локальную сеть и телефонную линию, гарантируя сохранность данных и безопасную связь. Мощная защита от импульсных перенапряжений с поглощаемой энергией до 460 Дж оберегает подключенные устройства от скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает бесшовное питание без сбоев. В условиях полной нагрузки ИБП может работать до 1 минуты, пропорционально снижая нагрузку срок работы увеличивается. ИБП от Powercom с модифицированной синусоидой напряжения идеально подходит для защиты чувствительных к колебаниям электроники и бытовой техники. Это однопазовое устройство предназначено для эффективной работы в самых разных условиях, от офисов до домашних сетей, предлагая надежность и безопасность от известного бренда в области средств защиты питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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