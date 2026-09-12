Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Back-UPS BX500MI 300Вт 500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электроснабжении. Этот ИБП оснащен активной мощностью в 300 Вт и полной мощностью в 500 В·А, что делает его идеальным для малых офисов или домашних систем. Среди ключевых особенностей упомянутой модели следует выделить наличие трех розеток с поддержкой питания от батареи, обеспечивающей защиту ваших устройств в случае отключения электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что способствует увеличению срока службы подключенного оборудования, защищая его от скачков напряжения и перегрузок. ИБП APC также включает в себя защиту локальной сети и телефонной линии, что гарантирует дополнительную безопасность вашей рабочей среды. Быстрое время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных. Линейно-интерактивная топология устройства обеспечивает эффективное регулирование напряжения, а свинцово-кислотный тип батареи гарантирует надежную и долговечную работу. ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом интерьере. С весом всего 4,2 кг и поддержкой однофазной сети, эта модель от бренда APC представляется отличным выбором для тех, кто ищет качественную и эффективную защиту своего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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