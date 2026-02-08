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ИБП CyberPower UT1200EG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП CyberPower UT1200EG

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ИБП CyberPower UT1200EG - фото 1
ИБП CyberPower UT1200EG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП CyberPower UT1200EG - фото 1
  • ИБП CyberPower UT1200EG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП CyberPower UT1200EG
13 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х12
Вес, кг.
7.5

Описание товара ИБП CyberPower UT1200EG

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и способен обеспечить высокую степень защиты для офисного или домашнего оборудования. С ключевыми характеристиками как вес 7,87 кг и активная мощность 700 Вт, данный ИБП предлагает оптимальное соотношение мощности и компактности. Полная мощность устройства составляет 1200 ВА, позволяя поддерживать работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электроэнергии. Благодаря функции защиты локальной сети, устройство обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП обладает четырьмя розетками, что позволяет подключить и защитить несколько устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск перерывов в работе оборудования. В случае полного отключения питания устройство сможет работать в течение 1 минуты при полной нагрузке, обеспечивая возможность безопасного завершения работы. Дополнительно предусмотрен широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В, что делает данное устройство универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — обеспечивает стабильную подачу электроэнергии к вашим устройствам. ИБП CyberPower — выбор тех, кто ценит надежность, эффективность и безопасность для своего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1200EG

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
X

Достоинства:


Комментарий:
Работает несколько месяцев, бесшумный. За это время была пару выключений электричества, всё отработало штатно.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Федор Е.

Достоинства:


Комментарий:
сервер с 2680v4 + 1050ti проработал 13 минут, nut автоотключение(20%) и автовключение отрабатывает. Под мои задачи подходит остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично совместим с NAS Synology - передает по доп. кабелю информацию о проценте оставшегося заряда, позволяя выполнить NAS изящное завершение работы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Андрей Янишевский

Достоинства:


Комментарий:
UPS нормально работает, NAS Terramster f4-424 с TOS6 увидел его по USB, нормально мониторит и отключается при переходе на батарею. Из минусов, наверное, с комплектацией. Всё таки кабель с USB-B на USB-A не очень широко распространены, в хозяйстве не нашлось, пришлось докупать.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
В работе не шумит, практически не греется, NAS Synology DiskStation DS224+ его видит. Полностью доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
тихий, компактный, отлично подошел для роутера с nas. управление по usb
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
С Synology DS223j подружился. Обычные розетки - это ПЛЮС. Разъём USB-B на передней панели - это минус, могли бы вместить сзади, а ещё лучше в 2025 году USB-C.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный бюджетный ИБП, в отличие от бюджетных APC не пахнет и не греется во время работы от сети.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
подключил к нему: -роутер -оптический конвертер -домофон. всё отлично работает. сигнал отсутствия электричества не противный.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, работает, synology nas ds423+ работает с ним прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. вот коробку продырявили ! и по ней видно небрежно транспортировали. это минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Пока отключений электроэнергии не было...
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Ильгизар А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго заряжался, возникла мысль что аккумулятор уже выходит из строя, хотя дата стоит свежая
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на резервирование питания роутера и nas Synology. Usb подключение к nas поддерживается. Расчетное время автономной работы 3861 сек.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Борис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бесперибойник, не шумный, не сильно греется, нагрузку держит отлично. Подключил к Synology ds224+, ибп определяется, всю информацию отображает
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Время автономной работы соответствует данным указаным на коробке.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Один из немногих, оставшихся на рынке, с кем умеет работать Synology. Первое впечатление - неплохо. Внимание: модели с индексом i на конце оборудованы компьютерными розетками, без индекса - обычные евро. Нигде это не пишут, но это важно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Рустам Т.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл к серверу синолоджи, сервер видит параметры, видит заряд батареи...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
На второй день работы после отключения электроэнергии вырубился, соответственно компьютер отключился и пришлось заново все восстанавливать.одним словом китай,лишь бы продать. Не рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь прибором два месяца. Нареканий пока нет. Предыдущий экземпляр прослужил 10 лет. Фирма надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Суперский девайс за свои деньги. Заменил им постаревший Back-UPS 650. Этот держит локалку в доме (сервак, оптика и пачка wifi точек) с общим потреблением около 40вт на протяжении сорока минут.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
андрей п.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на питание роутера и шлюза умного дома, отлично справляется
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупался для Nas Synology ds 223 - подружился без проблем. Расчетное время работы от аккумулятора 175 часов. Пока впечатления хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для Netgear ReadyNAS Pro 2. Подхватилось автоматически при подключении к nas usb. В режиме простоя nas + роутер + маленький коммутатор отработало 50 мин до выключения, что соответствует интерактивному графику на официальном сайте. Nas выключился автоматически с сигнала ups о низком заряде. Единственный недостаток, очень часто пикает - не как в инструкции 2 пика за 30 секунд, а в 4 раза чаще (за минуту 8 двойных пиков).
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. Используется для NAS и роутера. При кратковременных отключениях то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2023
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Самый дешёвый UPS из списка совместимых с Synology NAS ds420+
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже несколько раз выручал, повесил на него WiFi и NAS. После отключения электричества нормально держит нагрузку. Пока не настроил, чтобы он штатно выключал NAS, но читал, что так можно. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
700
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и способен обеспечить высокую степень защиты для офисного или домашнего оборудования. С ключевыми характеристиками как вес 7,87 кг и активная мощность 700 Вт, данный ИБП предлагает оптимальное соотношение мощности и компактности. Полная мощность устройства составляет 1200 ВА, позволяя поддерживать работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электроэнергии. Благодаря функции защиты локальной сети, устройство обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП обладает четырьмя розетками, что позволяет подключить и защитить несколько устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск перерывов в работе оборудования. В случае полного отключения питания устройство сможет работать в течение 1 минуты при полной нагрузке, обеспечивая возможность безопасного завершения работы. Дополнительно предусмотрен широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В, что делает данное устройство универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — обеспечивает стабильную подачу электроэнергии к вашим устройствам. ИБП CyberPower — выбор тех, кто ценит надежность, эффективность и безопасность для своего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2025
Виталий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2025
X

Достоинства:


Комментарий:
Работает несколько месяцев, бесшумный. За это время была пару выключений электричества, всё отработало штатно.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Федор Е.

Достоинства:


Комментарий:
сервер с 2680v4 + 1050ti проработал 13 минут, nut автоотключение(20%) и автовключение отрабатывает. Под мои задачи подходит остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично совместим с NAS Synology - передает по доп. кабелю информацию о проценте оставшегося заряда, позволяя выполнить NAS изящное завершение работы
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Андрей Янишевский

Достоинства:


Комментарий:
UPS нормально работает, NAS Terramster f4-424 с TOS6 увидел его по USB, нормально мониторит и отключается при переходе на батарею. Из минусов, наверное, с комплектацией. Всё таки кабель с USB-B на USB-A не очень широко распространены, в хозяйстве не нашлось, пришлось докупать.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
В работе не шумит, практически не греется, NAS Synology DiskStation DS224+ его видит. Полностью доволен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
тихий, компактный, отлично подошел для роутера с nas. управление по usb
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
С Synology DS223j подружился. Обычные розетки - это ПЛЮС. Разъём USB-B на передней панели - это минус, могли бы вместить сзади, а ещё лучше в 2025 году USB-C.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный бюджетный ИБП, в отличие от бюджетных APC не пахнет и не греется во время работы от сети.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
подключил к нему: -роутер -оптический конвертер -домофон. всё отлично работает. сигнал отсутствия электричества не противный.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, работает, synology nas ds423+ работает с ним прекрасно.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. вот коробку продырявили ! и по ней видно небрежно транспортировали. это минус.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Пока отключений электроэнергии не было...
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Ильгизар А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень долго заряжался, возникла мысль что аккумулятор уже выходит из строя, хотя дата стоит свежая
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает на резервирование питания роутера и nas Synology. Usb подключение к nas поддерживается. Расчетное время автономной работы 3861 сек.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Борис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бесперибойник, не шумный, не сильно греется, нагрузку держит отлично. Подключил к Synology ds224+, ибп определяется, всю информацию отображает
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Время автономной работы соответствует данным указаным на коробке.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Один из немногих, оставшихся на рынке, с кем умеет работать Synology. Первое впечатление - неплохо. Внимание: модели с индексом i на конце оборудованы компьютерными розетками, без индекса - обычные евро. Нигде это не пишут, но это важно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Рустам Т.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл к серверу синолоджи, сервер видит параметры, видит заряд батареи...
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
А

Достоинства:


Комментарий:
На второй день работы после отключения электроэнергии вырубился, соответственно компьютер отключился и пришлось заново все восстанавливать.одним словом китай,лишь бы продать. Не рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь прибором два месяца. Нареканий пока нет. Предыдущий экземпляр прослужил 10 лет. Фирма надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Суперский девайс за свои деньги. Заменил им постаревший Back-UPS 650. Этот держит локалку в доме (сервак, оптика и пачка wifi точек) с общим потреблением около 40вт на протяжении сорока минут.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
андрей п.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на питание роутера и шлюза умного дома, отлично справляется
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупался для Nas Synology ds 223 - подружился без проблем. Расчетное время работы от аккумулятора 175 часов. Пока впечатления хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для Netgear ReadyNAS Pro 2. Подхватилось автоматически при подключении к nas usb. В режиме простоя nas + роутер + маленький коммутатор отработало 50 мин до выключения, что соответствует интерактивному графику на официальном сайте. Nas выключился автоматически с сигнала ups о низком заряде. Единственный недостаток, очень часто пикает - не как в инструкции 2 пика за 30 секунд, а в 4 раза чаще (за минуту 8 двойных пиков).
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Свои функции выполняет. Используется для NAS и роутера. При кратковременных отключениях то что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2023
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Самый дешёвый UPS из списка совместимых с Synology NAS ds420+
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Уже несколько раз выручал, повесил на него WiFi и NAS. После отключения электричества нормально держит нагрузку. Пока не настроил, чтобы он штатно выключал NAS, но читал, что так можно. Рекомендую.


Купить ИБП CyberPower UT1200EG - по цене 13390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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