ИБП CyberPower UT1200EG
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT1200EG
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и способен обеспечить высокую степень защиты для офисного или домашнего оборудования. С ключевыми характеристиками как вес 7,87 кг и активная мощность 700 Вт, данный ИБП предлагает оптимальное соотношение мощности и компактности. Полная мощность устройства составляет 1200 ВА, позволяя поддерживать работу подключенных устройств даже при внезапных отключениях электроэнергии. Благодаря функции защиты локальной сети, устройство обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП обладает четырьмя розетками, что позволяет подключить и защитить несколько устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск перерывов в работе оборудования. В случае полного отключения питания устройство сможет работать в течение 1 минуты при полной нагрузке, обеспечивая возможность безопасного завершения работы. Дополнительно предусмотрен широкий диапазон входного напряжения от 165 В до 300 В, что делает данное устройство универсальным решением для различных условий эксплуатации. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида — обеспечивает стабильную подачу электроэнергии к вашим устройствам. ИБП CyberPower — выбор тех, кто ценит надежность, эффективность и безопасность для своего оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Достоинства:
Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Достоинства:
Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Достоинства:
Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Достоинства:
Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Достоинства:
Комментарий:
Работает несколько месяцев, бесшумный. За это время была пару выключений электричества, всё отработало штатно.
Достоинства:
Комментарий:
сервер с 2680v4 + 1050ti проработал 13 минут, nut автоотключение(20%) и автовключение отрабатывает. Под мои задачи подходит остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично совместим с NAS Synology - передает по доп. кабелю информацию о проценте оставшегося заряда, позволяя выполнить NAS изящное завершение работы
Достоинства:
Комментарий:
UPS нормально работает, NAS Terramster f4-424 с TOS6 увидел его по USB, нормально мониторит и отключается при переходе на батарею. Из минусов, наверное, с комплектацией. Всё таки кабель с USB-B на USB-A не очень широко распространены, в хозяйстве не нашлось, пришлось докупать.
Достоинства:
Комментарий:
В работе не шумит, практически не греется, NAS Synology DiskStation DS224+ его видит. Полностью доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
тихий, компактный, отлично подошел для роутера с nas. управление по usb
Достоинства:
Комментарий:
С Synology DS223j подружился. Обычные розетки - это ПЛЮС. Разъём USB-B на передней панели - это минус, могли бы вместить сзади, а ещё лучше в 2025 году USB-C.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный бюджетный ИБП, в отличие от бюджетных APC не пахнет и не греется во время работы от сети.
Достоинства:
Комментарий:
подключил к нему: -роутер -оптический конвертер -домофон. всё отлично работает. сигнал отсутствия электричества не противный.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, работает, synology nas ds423+ работает с ним прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. вот коробку продырявили ! и по ней видно небрежно транспортировали. это минус.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Пока отключений электроэнергии не было...
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго заряжался, возникла мысль что аккумулятор уже выходит из строя, хотя дата стоит свежая
Достоинства:
Комментарий:
Работает на резервирование питания роутера и nas Synology. Usb подключение к nas поддерживается. Расчетное время автономной работы 3861 сек.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бесперибойник, не шумный, не сильно греется, нагрузку держит отлично. Подключил к Synology ds224+, ибп определяется, всю информацию отображает
Достоинства:
Комментарий:
Время автономной работы соответствует данным указаным на коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Один из немногих, оставшихся на рынке, с кем умеет работать Synology. Первое впечатление - неплохо. Внимание: модели с индексом i на конце оборудованы компьютерными розетками, без индекса - обычные евро. Нигде это не пишут, но это важно
Достоинства:
Комментарий:
подошёл к серверу синолоджи, сервер видит параметры, видит заряд батареи...
Достоинства:
Комментарий:
На второй день работы после отключения электроэнергии вырубился, соответственно компьютер отключился и пришлось заново все восстанавливать.одним словом китай,лишь бы продать. Не рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь прибором два месяца. Нареканий пока нет. Предыдущий экземпляр прослужил 10 лет. Фирма надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский девайс за свои деньги. Заменил им постаревший Back-UPS 650. Этот держит локалку в доме (сервак, оптика и пачка wifi точек) с общим потреблением около 40вт на протяжении сорока минут.
Достоинства:
Комментарий:
поставил на питание роутера и шлюза умного дома, отлично справляется
Достоинства:
Комментарий:
покупался для Nas Synology ds 223 - подружился без проблем. Расчетное время работы от аккумулятора 175 часов. Пока впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Netgear ReadyNAS Pro 2. Подхватилось автоматически при подключении к nas usb. В режиме простоя nas + роутер + маленький коммутатор отработало 50 мин до выключения, что соответствует интерактивному графику на официальном сайте. Nas выключился автоматически с сигнала ups о низком заряде. Единственный недостаток, очень часто пикает - не как в инструкции 2 пика за 30 секунд, а в 4 раза чаще (за минуту 8 двойных пиков).
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. Используется для NAS и роутера. При кратковременных отключениях то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Самый дешёвый UPS из списка совместимых с Synology NAS ds420+
Достоинства:
Комментарий:
Уже несколько раз выручал, повесил на него WiFi и NAS. После отключения электричества нормально держит нагрузку. Пока не настроил, чтобы он штатно выключал NAS, но читал, что так можно. Рекомендую.
Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1200EG
Достоинства:
Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Достоинства:
Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Достоинства:
Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Достоинства:
Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Достоинства:
Комментарий:
Работает несколько месяцев, бесшумный. За это время была пару выключений электричества, всё отработало штатно.
Достоинства:
Комментарий:
сервер с 2680v4 + 1050ti проработал 13 минут, nut автоотключение(20%) и автовключение отрабатывает. Под мои задачи подходит остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично совместим с NAS Synology - передает по доп. кабелю информацию о проценте оставшегося заряда, позволяя выполнить NAS изящное завершение работы
Достоинства:
Комментарий:
UPS нормально работает, NAS Terramster f4-424 с TOS6 увидел его по USB, нормально мониторит и отключается при переходе на батарею. Из минусов, наверное, с комплектацией. Всё таки кабель с USB-B на USB-A не очень широко распространены, в хозяйстве не нашлось, пришлось докупать.
Достоинства:
Комментарий:
В работе не шумит, практически не греется, NAS Synology DiskStation DS224+ его видит. Полностью доволен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
тихий, компактный, отлично подошел для роутера с nas. управление по usb
Достоинства:
Комментарий:
С Synology DS223j подружился. Обычные розетки - это ПЛЮС. Разъём USB-B на передней панели - это минус, могли бы вместить сзади, а ещё лучше в 2025 году USB-C.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный бюджетный ИБП, в отличие от бюджетных APC не пахнет и не греется во время работы от сети.
Достоинства:
Комментарий:
подключил к нему: -роутер -оптический конвертер -домофон. всё отлично работает. сигнал отсутствия электричества не противный.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, работает, synology nas ds423+ работает с ним прекрасно.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. вот коробку продырявили ! и по ней видно небрежно транспортировали. это минус.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Пока отключений электроэнергии не было...
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго заряжался, возникла мысль что аккумулятор уже выходит из строя, хотя дата стоит свежая
Достоинства:
Комментарий:
Работает на резервирование питания роутера и nas Synology. Usb подключение к nas поддерживается. Расчетное время автономной работы 3861 сек.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бесперибойник, не шумный, не сильно греется, нагрузку держит отлично. Подключил к Synology ds224+, ибп определяется, всю информацию отображает
Достоинства:
Комментарий:
Время автономной работы соответствует данным указаным на коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Один из немногих, оставшихся на рынке, с кем умеет работать Synology. Первое впечатление - неплохо. Внимание: модели с индексом i на конце оборудованы компьютерными розетками, без индекса - обычные евро. Нигде это не пишут, но это важно
Достоинства:
Комментарий:
подошёл к серверу синолоджи, сервер видит параметры, видит заряд батареи...
Достоинства:
Комментарий:
На второй день работы после отключения электроэнергии вырубился, соответственно компьютер отключился и пришлось заново все восстанавливать.одним словом китай,лишь бы продать. Не рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь прибором два месяца. Нареканий пока нет. Предыдущий экземпляр прослужил 10 лет. Фирма надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Суперский девайс за свои деньги. Заменил им постаревший Back-UPS 650. Этот держит локалку в доме (сервак, оптика и пачка wifi точек) с общим потреблением около 40вт на протяжении сорока минут.
Достоинства:
Комментарий:
поставил на питание роутера и шлюза умного дома, отлично справляется
Достоинства:
Комментарий:
покупался для Nas Synology ds 223 - подружился без проблем. Расчетное время работы от аккумулятора 175 часов. Пока впечатления хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для Netgear ReadyNAS Pro 2. Подхватилось автоматически при подключении к nas usb. В режиме простоя nas + роутер + маленький коммутатор отработало 50 мин до выключения, что соответствует интерактивному графику на официальном сайте. Nas выключился автоматически с сигнала ups о низком заряде. Единственный недостаток, очень часто пикает - не как в инструкции 2 пика за 30 секунд, а в 4 раза чаще (за минуту 8 двойных пиков).
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. Используется для NAS и роутера. При кратковременных отключениях то что нужно.
Достоинства:
Комментарий:
Самый дешёвый UPS из списка совместимых с Synology NAS ds420+
Достоинства:
Комментарий:
Уже несколько раз выручал, повесил на него WiFi и NAS. После отключения электричества нормально держит нагрузку. Пока не настроил, чтобы он штатно выключал NAS, но читал, что так можно. Рекомендую.