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ИБП Powercom Infinity INF-800 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Infinity INF-800 черный

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ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 2
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 3
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 4
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 5
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 6
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 7
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 8
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 1
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 2
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 3
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 4
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 5
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 6
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 7
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 8
  • ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб. 
Начислим 312 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Powercom Infinity INF-800 черный
15 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
микропроцессорное управление, подключается к внешним аккумуляторным батареям
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х21
Вес, кг.
8.7

Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-800 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Представленная модель обладает множеством полезных характеристик, обеспечивающих высокую эффективность и защиту подключенных устройств. Вес устройства составляет 7,2 кг, что обеспечивает его устойчивость и удобство в размещении. Активная мощность ИБП равна 480 Вт при полной мощности 800 В·А, что делает его идеальным решением для защиты офисной техники и компьютеров. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является его способность генерировать чистую синусоиду, что гарантирует стабильное и безопасное питание, особенно для чувствительных электронных устройств. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет сохранить данные и минимизировать риски потерянной связи. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. При этом общее количество розеток также составляет 2, что предусматривает возможности для подключения различных видов техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса 405 Дж свидетельствует о высоком уровне защиты от резких скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип работы обеспечивает эффективное выравнивание напряжения и улучшенное время отклика, которое составляет всего 4 мс. Powercom, как бренд, зарекомендовал себя на рынке благодаря надежным и долговечным решениям, а данная модель в форм-факторе Tower идеально впишется в рабочую или домашнюю обстановку, предлагая защиту электропитания для самых разнообразных применений.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Infinity INF-800 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
микропроцессорное управление, подключается к внешним аккумуляторным батареям
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
150
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Представленная модель обладает множеством полезных характеристик, обеспечивающих высокую эффективность и защиту подключенных устройств. Вес устройства составляет 7,2 кг, что обеспечивает его устойчивость и удобство в размещении. Активная мощность ИБП равна 480 Вт при полной мощности 800 В·А, что делает его идеальным решением для защиты офисной техники и компьютеров. Одной из ключевых особенностей этого ИБП является его способность генерировать чистую синусоиду, что гарантирует стабильное и безопасное питание, особенно для чувствительных электронных устройств. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет сохранить данные и минимизировать риски потерянной связи. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, обеспечивая непрерывную работу подключенных устройств в случае отключения электроэнергии. При этом общее количество розеток также составляет 2, что предусматривает возможности для подключения различных видов техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса 405 Дж свидетельствует о высоком уровне защиты от резких скачков напряжения. Линейно-интерактивный тип работы обеспечивает эффективное выравнивание напряжения и улучшенное время отклика, которое составляет всего 4 мс. Powercom, как бренд, зарекомендовал себя на рынке благодаря надежным и долговечным решениям, а данная модель в форм-факторе Tower идеально впишется в рабочую или домашнюю обстановку, предлагая защиту электропитания для самых разнообразных применений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Infinity INF-800 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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