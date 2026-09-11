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ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный

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ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 1
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 2
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ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 4
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 5
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 6
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 7
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 8
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 9
ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 3
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 4
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 5
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 6
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 7
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 8
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 9
  • ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68233
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
8.2

Описание товара ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования в офисах и домашних условиях. Основные характеристики Powercom включают в себя: - Активная мощность: 550 Вт, что обеспечивает надежное питание для широкого спектра устройств. - Полная мощность: 1000 В·А, позволяющая поддерживать стабильное напряжение. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что дает возможность защищать важные устройства во время отключений электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 800 Дж, что минимизирует риск повреждения оборудования вследствие скачков напряжения. - Время переключения на батарею: всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на изменения в электросети. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно полезно для офисов, где важно поддерживать все системы связи в рабочем состоянии. При весе в 7,8 кг, Powercom легко устанавливается в любом нужном месте. Этот ИБП от бренда Powercom, с модифицированной синусоидой как типом формы напряжения, отличается высокой эффективностью и надежностью, предлагая единичную фазу для оптимального распределения электричества. С таким устройством вы можете быть уверены в стабильной работе вашего оборудования даже в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
550
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
800
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования в офисах и домашних условиях. Основные характеристики Powercom включают в себя: - Активная мощность: 550 Вт, что обеспечивает надежное питание для широкого спектра устройств. - Полная мощность: 1000 В·А, позволяющая поддерживать стабильное напряжение. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что дает возможность защищать важные устройства во время отключений электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 800 Дж, что минимизирует риск повреждения оборудования вследствие скачков напряжения. - Время переключения на батарею: всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на изменения в электросети. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно полезно для офисов, где важно поддерживать все системы связи в рабочем состоянии. При весе в 7,8 кг, Powercom легко устанавливается в любом нужном месте. Этот ИБП от бренда Powercom, с модифицированной синусоидой как типом формы напряжения, отличается высокой эффективностью и надежностью, предлагая единичную фазу для оптимального распределения электричества. С таким устройством вы можете быть уверены в стабильной работе вашего оборудования даже в условиях нестабильного электроснабжения.
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