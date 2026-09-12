Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и краткосрочных отключений электроэнергии. Модель ИБП Бастион весит 10,5 кг и обладает форм-фактором Tower, что делает ее удобной для размещения в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает полную мощность в 2000 В·А и активную мощность в 1200 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая плавный переход и предотвращая перебои в работе оборудования. ИБП Бастион поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, что доставит необходимое время для корректного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 170 до 270 В, что обеспечивает устойчивую работу даже при нестабильной электросети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обладая высокой надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и С13, что делает устройство универсальным и совместимым с различными устройствами. ИБП Бастион идеально подходит для защиты компьютеров, серверов и другого чувствительного к перепадам напряжения оборудования, обеспечивая надежную работу и защиту.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 220 руб.5305 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 310 руб.5328 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 21 990 руб.5498 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
-
В наличииЦена 22 230 руб.5558 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
-
В наличииЦена 23 500 руб.5875 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
-
В наличииЦена 26 500 руб.6625 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный