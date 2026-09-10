ИБП APC Back-UPS BX750MI черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 397147
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
43х24х20
Вес, кг.
5.4
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX750MI черный
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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