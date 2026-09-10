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ИБП APC Back-UPS BX750MI черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS BX750MI черный

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ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 2
ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 3
ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX750MI черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397147
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
43х24х20
Вес, кг.
5.4

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX750MI черный

APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX750MI черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
410
Полная мощность, ВА
750
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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