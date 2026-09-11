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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101)

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Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595570
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101)

Источники бесперебойного питания (ИБП) «Импульс» представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании и перегрузок. Данный ИБП обладает полной мощностью 500 В·А и активной мощностью 400 Вт, что позволяет эффективно обеспечить непрерывное питание для различных устройств. Он выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в разнообразных рабочих средах. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту и стабильность электропитания, что особенно важно для чувствительной электронной аппаратуры. ИБП «Импульс» поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, адаптируясь к нестабильным электрическим сетям и обеспечивая надежную защиту подключенного оборудования. Благодаря выходному сигналу в виде чистой синусоиды, устройство обеспечивает оптимальную работу даже самого требовательного и чувствительного оборудования. Данный ИБП также оснащен защитой телефонной линии и локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность ваших коммуникационных устройств. В случае полной нагрузки, источники бесперебойного питания могут работать до 1 минуты, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу систем. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную и долгосрочную работу ИБП, а его вес составляет всего 5,5 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Источники бесперебойного питания «Импульс» являются отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты оборудования от нестабильного электропитания.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Мини 500ВА черный (CM50101)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) «Импульс» представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании и перегрузок. Данный ИБП обладает полной мощностью 500 В·А и активной мощностью 400 Вт, что позволяет эффективно обеспечить непрерывное питание для различных устройств. Он выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в разнообразных рабочих средах. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) гарантирует максимальную защиту и стабильность электропитания, что особенно важно для чувствительной электронной аппаратуры. ИБП «Импульс» поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В, адаптируясь к нестабильным электрическим сетям и обеспечивая надежную защиту подключенного оборудования. Благодаря выходному сигналу в виде чистой синусоиды, устройство обеспечивает оптимальную работу даже самого требовательного и чувствительного оборудования. Данный ИБП также оснащен защитой телефонной линии и локальной сети, что дополнительно обеспечивает безопасность ваших коммуникационных устройств. В случае полной нагрузки, источники бесперебойного питания могут работать до 1 минуты, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу систем. Свинцово-кислотная батарея обеспечивает стабильную и долгосрочную работу ИБП, а его вес составляет всего 5,5 кг, что обеспечивает удобство при транспортировке и установке. Источники бесперебойного питания «Импульс» являются отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для защиты оборудования от нестабильного электропитания.


Теги товара: с чистой синусоидой
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