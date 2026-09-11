ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR)
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX900LI-GR black (BVX900LI-GR)
Источники бесперебойного питания (ИБП) APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП с линейно-интерактивной топологией и форм-фактором Tower обеспечит стабильное питание и защиту оборудования в случае отключения электричества. Основные характеристики: - Вес: 6 кг, что делает ИБП достаточно компактным и портативным для установки в различных местах. - Активная мощность составляет 480 Вт, а полная мощность — 900 В·А, обеспечивая эффективное питание ваших устройств. - Он оснащён защитой локальной сети, что дополнительно защищает вашу технику от скачков напряжения в сети. - Имеет 2 розетки с питанием от батареи, которые обеспечат непрерывное питание даже при отсутствии электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса — 273 Дж, позволяя эффективно защищать подключённое оборудование от всплесков напряжения. - Общая количество розеток — 2, достаточное для подключения нескольких устройств. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных или повреждения оборудования в случае резких перебоев. - Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с большинством электронных устройств. - ИБП рассчитан на однофазное питание и способен работать при полной нагрузке в течение 4 минут, что дает возможность корректно завершить работу техникой и сохранить важные данные. Это универсальное устройство идеально подходит для дома или малого офиса, гарантируя, что ваша техника будет защищена от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Бренд APC известен своими надежными и долговечными продуктами, что делает данный ИБП отличной инвестицией для защиты вашей электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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