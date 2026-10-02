ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart 1000 INV Shuko line-interactive (6121422)
ИБП Powerman Smart 1000 INV – универсальное устройство. Он применяется как для стабилизации напряжения, так и для обеспечения оборудования резервным питанием. Устройство лишено встроенного аккумулятора, но присутствуют клеммы для его подключения. ИБП Powerman Smart 1000 INV присоединяется к розетке. Для этого используется шнур с вилкой из набора поставки. Для подключения техники применяются две евророзетки, поддерживающие резервное питание. Входное напряжение – от 140 до 275 В. После стабилизации, устройство выдает 220 В с отклонениями в пределах 8%. Переключение на аккумулятор, в случае прекращения электроснабжения, занимает 4 мс. Важно учитывать максимальную выдаваемую мощность – 600 Вт. Этого достаточно для обеспечения энергией различного оснащения. Для отображения параметров при работе используется жидкокристаллический дисплей. Он дает возможность отслеживать функционирование устройства. В оборудование установлена система охлаждения. Она предотвращает перегрев внутренних компонентов, хорошо справляется с отводом тепловой энергии. Применяться устройство может как дома, так и в офисах.
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Теги товара: 1000VA, 600 Вт, с чистой синусоидой
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