ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и идеально подойдет для использования как в офисах, так и дома. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, это устройство способно эффективно поддерживать работу подключенных приборов в случаях внезапного отключения электричества. ИБП обеспечивает мгновенное переключение на батарею — всего за 4 мс, что минимизирует риск остановки работы вашего оборудования. Powercom оборудован 4 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Все розетки работают от батареи, обеспечивая защиту и бесперебойное питание для каждого подключенного устройства. Общий вес устройства составляет 10,1 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. Особенностью данного ИБП является наличие защиты локальной сети, что особенно важно в современных условиях, когда большинство устройств подключено к интернету. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильной электросети. ИБП разработан на базе технологии резервного (оффлайн) типа и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых приборов и офисной техники. При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты, давая достаточно времени для корректного завершения работы оборудования и сохранения данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, сочетая в своих продуктах высокое качество и проверенные технологии.
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Теги товара: со стабилизатором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: со стабилизатором
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