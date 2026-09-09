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ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD

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ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292655
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х23
Вес, кг.
10.9

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и идеально подойдет для использования как в офисах, так и дома. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, это устройство способно эффективно поддерживать работу подключенных приборов в случаях внезапного отключения электричества. ИБП обеспечивает мгновенное переключение на батарею — всего за 4 мс, что минимизирует риск остановки работы вашего оборудования. Powercom оборудован 4 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Все розетки работают от батареи, обеспечивая защиту и бесперебойное питание для каждого подключенного устройства. Общий вес устройства составляет 10,1 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. Особенностью данного ИБП является наличие защиты локальной сети, что особенно важно в современных условиях, когда большинство устройств подключено к интернету. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильной электросети. ИБП разработан на базе технологии резервного (оффлайн) типа и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых приборов и офисной техники. При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты, давая достаточно времени для корректного завершения работы оборудования и сохранения данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, сочетая в своих продуктах высокое качество и проверенные технологии.



Теги товара: со стабилизатором

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-1500AP LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты электронного оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и идеально подойдет для использования как в офисах, так и дома. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, это устройство способно эффективно поддерживать работу подключенных приборов в случаях внезапного отключения электричества. ИБП обеспечивает мгновенное переключение на батарею — всего за 4 мс, что минимизирует риск остановки работы вашего оборудования. Powercom оборудован 4 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно подключать несколько устройств. Все розетки работают от батареи, обеспечивая защиту и бесперебойное питание для каждого подключенного устройства. Общий вес устройства составляет 10,1 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения в пределах офиса или дома. Особенностью данного ИБП является наличие защиты локальной сети, что особенно важно в современных условиях, когда большинство устройств подключено к интернету. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, что позволяет использовать его в условиях нестабильной электросети. ИБП разработан на базе технологии резервного (оффлайн) типа и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых приборов и офисной техники. При полной нагрузке ИБП способен работать в течение 1 минуты, давая достаточно времени для корректного завершения работы оборудования и сохранения данных. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный производитель источников бесперебойного питания, сочетая в своих продуктах высокое качество и проверенные технологии.


Теги товара: со стабилизатором
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Отзывы


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