ИБП Ippon Back Basic 1500 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1500 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой идеальное решение для надежной защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Модель весом 10,9 кг предлагает активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат защиту всех важных подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что гарантирует его высокую эффективность в защите от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon также оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его еще более универсальным выбором для дома и офиса. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя вероятность сбоев в работе подключенного оборудования. Форм-фактор Tower и модифицированная синусоида формы напряжения делают данный ИБП удобным в размещении и использовании. Поддержка однофазной электросети делает его совместимым с большинством стандартных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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