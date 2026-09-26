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ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный

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ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 1
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 2
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 3
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 4
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 5
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 6
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 7
ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 4
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 5
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 6
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 7
  • ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397151
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х20
Вес, кг.
8.9

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный

Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет активную мощность 520 Вт и полную мощность 950 В·А, что обеспечивает стабильное электропитание для подконтрольных устройств. Он выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что делает его универсальным для различных установок. Устройство оснащено линейно-интерактивной топологией, обеспечивающей стабильное напряжение за счет коррекции резких всплесков мощности и напряжения. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая вашим сетям дополнительную безопасность. Среди четырех розеток две обеспечиваются питанием от батареи, что позволяет подключать важное оборудование для бесперебойной работы даже при отключении электроснабжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что защищает оборудование от резких скачков напряжения. Время переключения на батарею занимает всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и выходит на уровень мгновенной реакции на непредвиденные сбои в питании. ИБП APC использует модифицированную синусоиду, которая обеспечивает приемлемый уровень качества выходного напряжения для большинства подключаемых устройств. Однофазная система гарантирует простоту подключения и эксплуатации. С весом 6,1 кг, ИБП является достаточно компактным для его веса, облегчая транспортировку и установку в требуемом месте. Эти характеристики делают ИБП APC идеальным выбором для малых и средних бизнесов, а также домашних рабочих станций, которым требуется качественная и надежная защита электрического питания.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
520
Полная мощность, ВА
950
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
273
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет активную мощность 520 Вт и полную мощность 950 В·А, что обеспечивает стабильное электропитание для подконтрольных устройств. Он выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что делает его универсальным для различных установок. Устройство оснащено линейно-интерактивной топологией, обеспечивающей стабильное напряжение за счет коррекции резких всплесков мощности и напряжения. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая вашим сетям дополнительную безопасность. Среди четырех розеток две обеспечиваются питанием от батареи, что позволяет подключать важное оборудование для бесперебойной работы даже при отключении электроснабжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что защищает оборудование от резких скачков напряжения. Время переключения на батарею занимает всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и выходит на уровень мгновенной реакции на непредвиденные сбои в питании. ИБП APC использует модифицированную синусоиду, которая обеспечивает приемлемый уровень качества выходного напряжения для большинства подключаемых устройств. Однофазная система гарантирует простоту подключения и эксплуатации. С весом 6,1 кг, ИБП является достаточно компактным для его веса, облегчая транспортировку и установку в требуемом месте. Эти характеристики делают ИБП APC идеальным выбором для малых и средних бизнесов, а также домашних рабочих станций, которым требуется качественная и надежная защита электрического питания.
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Отзывы


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