Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Мини 1000ВА черный (CM10201)
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, предлагает ряд впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для использования как в домашних условиях, так и в офисе. ИБП Импульс поддерживает двойное преобразование (онлайн), обеспечивая максимальную защиту ваших устройств даже в условиях нестабильного электропитания. С активной мощностью 800 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он способен эффективно питать широкий спектр оборудования. Однофазная система с чистой синусоидой гарантирует высокое качество напряжения, что особенно важно для чувствительной электроники. Устройство способно работать при входном напряжении от 110 В до 300 В, что обеспечивает большую гибкость и надежность в условиях колебания напряжения. ИБП Импульс также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что значительно повышает уровень безопасности информационной инфраструктуры. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск отключения питания и гарантирует бесперебойную работу при переходе на аккумуляторное питание. Благодаря весу 7,8 кг и времени работы при полной нагрузке в 1 минуту, этот источник бесперебойного питания является компактным и эффективным решением для вашего бизнеса или домашней электроники. Надежность, эффективность и высокая производительность делают ИБП Импульс отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Теги товара: 1000VA, 800 Вт, с чистой синусоидой
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