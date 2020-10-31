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ИБП Powercom IMP-1200AP

Артикул: 55725
ИБП Powercom IMP-1200AP
10 930 руб. 
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+ 102 КэтКоинов
Артикул: 55725
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг13.4
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания6
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см38
Выходная мощность1200 ВА / 720 Вт
Высота, см19
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке30 мин
Ширина, см13
ИБП Powercom IMP-1200AP. Время работы при полной нагрузке - 30 минут. 6 выходных разъемов питания.


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ИБП Powercom IMP-1200AP - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10930 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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