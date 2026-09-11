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ИБП Powercom IMP-1200AP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom IMP-1200AP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMP-1200AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMP-1200AP - фото 2
  • ИБП Powercom IMP-1200AP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55725
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom IMP-1200AP

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу и является универсальным решением, так как может быть установлена в форматах Rack или Tower. Это облегчает интеграцию устройства в различные системы и конфигурации серверных комнат. ИБП Powercom предлагает полную мощность 1200 ВА и активную мощность 720 Вт, что достаточно для поддержания работы критически важной техники. В устройстве предусмотрено 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать более значительное количество устройств. Эргономичный дизайн и вес в 13,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Защита локальной сети встроена, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для подключенной техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что обеспечивает надежную защиту от скачков напряжения. ИБП оснащен системой быстрого переключения на батарею с временем реакции всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что делает его подходящим выбором для широкого спектра устройств. Будучи продукцией бренда Powercom, этот ИБП сочетает высокую надежность и качество, присущие всем решениям этого производителя. Если вам необходимо обеспечить защиту и стабильность работы вашего оборудования, то данный источник бесперебойного питания станет отличным выбором.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMP-1200AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу и является универсальным решением, так как может быть установлена в форматах Rack или Tower. Это облегчает интеграцию устройства в различные системы и конфигурации серверных комнат. ИБП Powercom предлагает полную мощность 1200 ВА и активную мощность 720 Вт, что достаточно для поддержания работы критически важной техники. В устройстве предусмотрено 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать более значительное количество устройств. Эргономичный дизайн и вес в 13,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Защита локальной сети встроена, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для подключенной техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что обеспечивает надежную защиту от скачков напряжения. ИБП оснащен системой быстрого переключения на батарею с временем реакции всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что делает его подходящим выбором для широкого спектра устройств. Будучи продукцией бренда Powercom, этот ИБП сочетает высокую надежность и качество, присущие всем решениям этого производителя. Если вам необходимо обеспечить защиту и стабильность работы вашего оборудования, то данный источник бесперебойного питания станет отличным выбором.
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Отзывы


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