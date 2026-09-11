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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568040
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
10.23

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Сочетая в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, этот ИБП обеспечивает стабильное питание и защиту ваших устройств. Основные характеристики: - Вес: 8,6 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях — будь то серверная стойка или напольное размещение. - Активная мощность составляет 450 Вт, что позволяет поддерживать работу средненагруженных устройств. - Полная мощность этого ИБП — 750 В·А, обеспечивающая достаточную мощность для домашнего или офисного использования. - Тип устройства: линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от скачков. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, минимизируя риск отключения оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 165 до 290 В, позволяя ИБП работать в сети с нестабильными показателями. - Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко устанавливать ИБП в обстановке вашего офиса или дома. - Он поддерживает однопазное подключение и выдает модифицированную синусоиду, подходящую для большинства бытовых приборов. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает возможность правильного завершения работы подключенного оборудования. - Используемая батарея — свинцово-кислотная, известная своей надежностью и длительным сроком службы. - Имеет разъемы типа С13, широко используемые для подключения IT-оборудования. ИБП Импульс — это надежный помощник, обеспечивающий постоянство и безопасность вашего электропитания, защищая от потери данных и сбоев в работе оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Сочетая в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, этот ИБП обеспечивает стабильное питание и защиту ваших устройств. Основные характеристики: - Вес: 8,6 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях — будь то серверная стойка или напольное размещение. - Активная мощность составляет 450 Вт, что позволяет поддерживать работу средненагруженных устройств. - Полная мощность этого ИБП — 750 В·А, обеспечивающая достаточную мощность для домашнего или офисного использования. - Тип устройства: линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от скачков. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, минимизируя риск отключения оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 165 до 290 В, позволяя ИБП работать в сети с нестабильными показателями. - Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко устанавливать ИБП в обстановке вашего офиса или дома. - Он поддерживает однопазное подключение и выдает модифицированную синусоиду, подходящую для большинства бытовых приборов. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает возможность правильного завершения работы подключенного оборудования. - Используемая батарея — свинцово-кислотная, известная своей надежностью и длительным сроком службы. - Имеет разъемы типа С13, широко используемые для подключения IT-оборудования. ИБП Импульс — это надежный помощник, обеспечивающий постоянство и безопасность вашего электропитания, защищая от потери данных и сбоев в работе оборудования.
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Отзывы


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