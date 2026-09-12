Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - Вес: 6,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в офисных и домашних условиях. - Активная мощность: 225 Вт, позволяющая эффективно справляться с основной нагрузкой. - Количество розеток с питанием от батареи: 1. - Общее количество розеток: 1, что делает эту модель отлично подходящей для подключения единичного устройства или небольшой системы. - Полная мощность: 300 В·А, обеспечивая качественное питание подключенных устройств. - Тип: ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), гарантируя высочайшую степень защиты и стабилизацию напряжения. - Бренд: Штиль, известный своим качеством и надежностью. - Диапазон входного напряжения: от 90 В до 295 В, обеспечивая работоспособность устройства даже при нестабильном электроснабжении. - Тип формы напряжения: чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования. - Форм-фактор: Tower, позволяющий удобно разместить устройство в ограниченном пространстве. - Количество фаз: 1, стандартное решение для большинства применений. - Время работы при полной нагрузке: 8 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. - Тип батареи: свинцово-кислотный, надежный и проверенный временем. ИБП Штиль идеально подойдет для использования в офисах, домах и других помещениях, где требуется надежная защита электропитания и сохранность данных.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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