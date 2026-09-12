Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-135 напряжение 12В, емкость 135Ач, клемма Болт М8 (ДхШхВ: 340х173х281мм Полная высота 284мм; Вес 40кг; Срок службы 7-10лет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарея для ИБП
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Количество фаз
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Количество фаз
1
Мин. входное напряжение, В
12
Макс. входное напряжение, В
12
Тип батареи
свинцово-кислотный
Габаритные размеры (ШхВхГ)
340х173х281 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х17
Вес, кг.
40
Описание товара Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-135 напряжение 12В, емкость 135Ач, клемма Болт М8 (ДхШхВ: 340х173х281мм Полная высота 284мм; Вес 40кг; Срок службы 7-10лет)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев с электроэнергией. Данная модель ИБП отличается высокой эффективностью и прочностью, что делает её идеальным выбором для использования как в офисных, так и в домашних условиях.
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Бренд
Тип товара
Батарея для ИБП
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Количество фаз
1
Мин. входное напряжение, В
12
Макс. входное напряжение, В
12
Тип батареи
свинцово-кислотный
Габаритные размеры (ШхВхГ)
340х173х281 мм
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев с электроэнергией. Данная модель ИБП отличается высокой эффективностью и прочностью, что делает её идеальным выбором для использования как в офисных, так и в домашних условиях.
Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-135 напряжение 12В, емкость 135Ач, клемма Болт М8 (ДхШхВ: 340х173х281мм Полная высота 284мм; Вес 40кг; Срок службы 7-10лет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея CyberPower RC 12-135 напряжение 12В, емкость 135Ач, клемма Болт М8 (ДхШхВ: 340х173х281мм Полная высота 284мм; Вес 40кг; Срок службы 7-10лет)