Top.Mail.Ru
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 1
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 2
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 3
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 4
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 5
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 6
ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 3
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 4
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 5
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 6
  • ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426922
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x338x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х20
Вес, кг.
17.3

Описание товара ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)

Описание товара ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 РТ – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ЮНИОР ПРО 1000 РТ поддерживает выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440x338x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 РТ – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ЮНИОР ПРО 1000 РТ поддерживает выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...