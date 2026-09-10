ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201) ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 РТ – это высокоэффективные, надежные и доступные ИБП линейно-интерактивной топологии с синусоидальным выходным сигналом. Благодаря наличию встроенного стабилизатора напряжения AVR ЮНИОР ПРО 1000 РТ поддерживает выходное напряжение в пределах нормы при пониженном или повышенном напряжении электросети, оптимально используя ресурс аккумулятора. Это позволяет не только обеспечить гарантированное стабильное резервное питание при потере напряжения во входящей сети, но и защитить ответственное оборудование от повреждений, которые могут стать следствием перепадов напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 800 Вт, с чистой синусоидой
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