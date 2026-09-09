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ИБП Powerman Online 1000 LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powerman Online 1000 LCD

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ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 1
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ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 1
  • ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 2
  • ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 3
  • ИБП Powerman Online 1000 LCD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294878
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Размеры в упаковке, см
47х31х22
Вес, кг.
11.4

Описание товара ИБП Powerman Online 1000 LCD

POWERMAN ONLINE 1000 построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 1000 обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.



Теги товара: 1000VA

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Описание
POWERMAN ONLINE 1000 построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 1000 обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.


Теги товара: 1000VA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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