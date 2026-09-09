ИБП Powerman Online 1000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 LCD
POWERMAN ONLINE 1000 построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 1000 обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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Теги товара: 1000VA
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: 1000VA
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