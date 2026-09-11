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ИБП SPR-700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SPR-700

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ИБП SPR-700 - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП SPR-700 - фото 1
  • ИБП SPR-700 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб. 
Начислим 431 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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ИБП SPR-700
22 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х16
Вес, кг.
11.1

Описание товара ИБП SPR-700

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой выгодное сочетание надежности и функциональности, специально разработанное для защиты ваших электроустройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и минимизирует риски отключений и повреждений вашей техники. С полными параметрами мощности в 700 В·А и активной мощностью 560 Вт, устройство готово справиться с широким спектром нагрузок. ИБП оборудован шестью розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что надежно защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения. Компактный и универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП Powercom как в стойку, так и вертикально, экономя пространство и упрощая интеграцию в вашу систему. С весом 9,1 кг, устройство остается достаточно портативным для перемещения и установки без лишних усилий. ИБП поддерживает работу в однофазных системах и быстро переключается на батарейное питание за 2 мс при отключении электричества, обеспечивая продолжительность работы при полной нагрузке до 1 минуты. Диапазон входного напряжения составляет 140-300 В, что позволяет устройству оставаться стабильным при различных режимах сетевого напряжения. Выбирайте Источники бесперебойного питания Powercom для защиты вашей техники и оптимизации рабочего процесса в любых условиях.

Отзывы о товаре ИБП SPR-700




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой выгодное сочетание надежности и функциональности, специально разработанное для защиты ваших электроустройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и минимизирует риски отключений и повреждений вашей техники. С полными параметрами мощности в 700 В·А и активной мощностью 560 Вт, устройство готово справиться с широким спектром нагрузок. ИБП оборудован шестью розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что надежно защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения. Компактный и универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП Powercom как в стойку, так и вертикально, экономя пространство и упрощая интеграцию в вашу систему. С весом 9,1 кг, устройство остается достаточно портативным для перемещения и установки без лишних усилий. ИБП поддерживает работу в однофазных системах и быстро переключается на батарейное питание за 2 мс при отключении электричества, обеспечивая продолжительность работы при полной нагрузке до 1 минуты. Диапазон входного напряжения составляет 140-300 В, что позволяет устройству оставаться стабильным при различных режимах сетевого напряжения. Выбирайте Источники бесперебойного питания Powercom для защиты вашей техники и оптимизации рабочего процесса в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП SPR-700 - по цене 22230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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