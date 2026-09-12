Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный
Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается впечатляющим набором характеристик, обеспечивая полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт. Он идеально подходит для использования как в серверных стойках (форм-фактор Rack), так и в стандартной башенной конструкции (форм-фактор Tower), обеспечивая гибкость установки. С весом чуть более 10 кг, этот ИБП легко интегрируется в вашу систему, предлагая при этом время переключения на батарею всего 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Модель поддерживает однопазное подключение и предлагает модифицированную синусоидную форму напряжения для стабильной работы подключенных устройств. ИБП Бастион оборудован EURO (CEE 7) и С13 розетками, что обеспечивает универсальность и простоту подключения. Поддерживается диапазон входного напряжения от 170 до 270 В для работы в самых различных условиях. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы устройств и предотвращения потенциальных повреждений. ИБП Бастион — это оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электронных систем.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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