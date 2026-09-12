Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежные и эффективные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев с электричеством. Эти ИБП представляют собой инновационное решение с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивающее стабильное электропитание даже при самых сложных условиях. С ключевыми характеристиками, такими как минимальное входное напряжение 90 В и максимальное – 295 В, эти устройства способны работать при колебаниях напряжения без потери производительности. Полная мощность ИБП Штиль составляет 500 В·А, а активная мощность достигает 400 Вт, что делает их идеальными для использования с различными видами техники. ИБП Штиль обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что гарантирует минимальное воздействие на чувствительное оборудование. Благодаря форм-фактору Rack/Tower, устройство можно разместить как в стойке, так и в башенном варианте, обеспечивая гибкость в установке. С весом 5,2 кг устройства характеризуются компактностью и легкостью, что облегчает их перемещение и монтаж. ИБП предназначены для работы с однофазной сетью и оснащены одной розеткой типа EURO (CEE 7). Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, обеспечивающей время работы при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств или перехода на резервное питание. ИБП Штиль — это незаменимый помощник для защиты ваших электросистем от перепадов напряжения и неожиданных отключений электропитания, обеспечивая безопасность и стабильность работы вашего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
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