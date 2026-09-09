ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель разработана в форм-факторе Tower и отличается высокой производительностью, обеспечивая активную мощность до 800 Вт и полную мощность до 1000 В·А. Ее линейно-интерактивный тип работы в сочетании с формированием чистой синусоиды делает устройство идеальным для использования как в домашних, так и в офисных условиях. ИБП Powercom оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для обеспечения их бесперебойной работы. При этом полное количество розеток также составляет 8. Устройство обеспечивает защиту локальной сети, что является важным дополнением, особенно в случае использования чувствительного сетевого оборудования. Вес ИБП составляет 14,1 кг, что позволяет удобно разместить его в любом удобном месте. Одной из ключевых характеристик является скорость переключения на батарею, которая составляет всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на отключение электропитания и минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что эффективно защищает ваши устройства от скачков напряжения и других электрических импульсов. Однако стоит учитывать, что время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, поэтому данное устройство особенно полезно в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить кратковременную защиту и корректное завершение работы подключенного оборудования при перебоях в электроснабжении.
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