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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292672
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель разработана в форм-факторе Tower и отличается высокой производительностью, обеспечивая активную мощность до 800 Вт и полную мощность до 1000 В·А. Ее линейно-интерактивный тип работы в сочетании с формированием чистой синусоиды делает устройство идеальным для использования как в домашних, так и в офисных условиях. ИБП Powercom оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для обеспечения их бесперебойной работы. При этом полное количество розеток также составляет 8. Устройство обеспечивает защиту локальной сети, что является важным дополнением, особенно в случае использования чувствительного сетевого оборудования. Вес ИБП составляет 14,1 кг, что позволяет удобно разместить его в любом удобном месте. Одной из ключевых характеристик является скорость переключения на батарею, которая составляет всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на отключение электропитания и минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что эффективно защищает ваши устройства от скачков напряжения и других электрических импульсов. Однако стоит учитывать, что время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, поэтому данное устройство особенно полезно в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить кратковременную защиту и корректное завершение работы подключенного оборудования при перебоях в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель разработана в форм-факторе Tower и отличается высокой производительностью, обеспечивая активную мощность до 800 Вт и полную мощность до 1000 В·А. Ее линейно-интерактивный тип работы в сочетании с формированием чистой синусоиды делает устройство идеальным для использования как в домашних, так и в офисных условиях. ИБП Powercom оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить необходимые устройства для обеспечения их бесперебойной работы. При этом полное количество розеток также составляет 8. Устройство обеспечивает защиту локальной сети, что является важным дополнением, особенно в случае использования чувствительного сетевого оборудования. Вес ИБП составляет 14,1 кг, что позволяет удобно разместить его в любом удобном месте. Одной из ключевых характеристик является скорость переключения на батарею, которая составляет всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на отключение электропитания и минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что эффективно защищает ваши устройства от скачков напряжения и других электрических импульсов. Однако стоит учитывать, что время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, поэтому данное устройство особенно полезно в тех ситуациях, когда необходимо обеспечить кратковременную защиту и корректное завершение работы подключенного оборудования при перебоях в электроснабжении.
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Отзывы


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