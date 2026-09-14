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ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty

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ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 1
ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 2
ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 3
ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge &amp; 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729881
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
230
Макс. входное напряжение, В
230
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х18
Вес, кг.
4.7

Описание товара ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty

ИБП APC — компактное и лёгкое решение для защиты техники и уверенной работы даже при сбоях электросети. Вес всего 4 кг делает этот источник бесперебойного питания удобным для размещения рядом с рабочим местом. Линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильную подачу энергии, даже если напряжение скачет. Форм-фактор Tower отлично подойдёт для размещения под столом или на небольшом пространстве. С активной мощностью 400 Вт и полной мощностью 650 В·А этот ИБП справится с питанием офисной техники или домашнего компьютера. Подключение через тип розеток C13 делает устройство универсальным для многих современных приборов. Модифицированная синусоида оптимальна для большинства базовых задач. ИБП APC заботится не только о подключённом оборудовании, но и о вашей связи: защита телефонной линии и локальной сети уже встроена. Надёжная литий-ионная батарея обеспечивает долгий срок службы и быструю подзарядку. Однофазная система максимально понятна и проста в эксплуатации.

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
230
Макс. входное напряжение, В
230
Развернуть
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП APC — компактное и лёгкое решение для защиты техники и уверенной работы даже при сбоях электросети. Вес всего 4 кг делает этот источник бесперебойного питания удобным для размещения рядом с рабочим местом. Линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильную подачу энергии, даже если напряжение скачет. Форм-фактор Tower отлично подойдёт для размещения под столом или на небольшом пространстве. С активной мощностью 400 Вт и полной мощностью 650 В·А этот ИБП справится с питанием офисной техники или домашнего компьютера. Подключение через тип розеток C13 делает устройство универсальным для многих современных приборов. Модифицированная синусоида оптимальна для большинства базовых задач. ИБП APC заботится не только о подключённом оборудовании, но и о вашей связи: защита телефонной линии и локальной сети уже встроена. Надёжная литий-ионная батарея обеспечивает долгий срок службы и быструю подзарядку. Однофазная система максимально понятна и проста в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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